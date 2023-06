Migranti, Patto Ue verso chiusura oggi: cosa prevede/ Italia: “così non va, serve di più”

UE VERSO CHIUSURA PATTO MIGRANTI MA L’ITALIA FRENA: “COSÌ NON VA”

L’Unione Europea punta a chiudere già oggi il Patto sui migranti, a 8 anni dalla crisi migratoria del 2015 che sancì la fine del Sistema di Dublino: dopo mesi di negoziati, accuse e avvicinamenti, il Consiglio Europeo dei Ministri dell’Interno in Lussemburgo potrebbe trovare la quadra sull’accordo da presentare poi 27 leader europei.

Usiamo il condizionale in quanto le dichiarazioni rese stamane dal Ministro dell’interno Matteo Piantedosei lasciano presagire un ulteriore surplus di negoziato in quanto il piano, così com’è, non sembra soddisfare l’enorme emergenza migranti sulle nostre coste (alla vigilia di possibili “bombe migratorie” in arrivo dalla Tunisia).

LE PAROLE DEI MINISTRI UE ALLA VIGILIA DEL CONSIGLIO

«Sono passati quasi tre anni dalla presentazione della mia proposta, è stata una maratona, ora abbiamo 100 metri ancora da percorrere, siamo vicini a trovare un accordo: mi aspetto che gli Stati membri riescono a completare questi pochi metri», ha sottolinea ai cronisti la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson arrivando al consiglio in Lussemburgo. «È importante sottolineare che l’accordo non è una partita tra perdenti e vincenti, un gioco a somma zero: quando agiamo insieme siamo molto forti, se invece non siamo uniti siamo tutti perdenti perché nessuno può gestire la migrazione da solo», ha aggiunto la rappresentante della Commissione Ue impegnata nel difficile negoziato con i 27.

Dello stesso avviso il ministro degli Interni spagnolo Fernando Grande-Marlaska Gómez, «Sono sicuro che oggi troveremo un accordo, è arrivato il momento dopo anni di discussione e se non lo troveremo avremo perso tutti. L’obiettivo per noi era trovare un buon bilanciamento tra solidarietà e responsabilità e siamo molto vicini a questo equilibrio». Netto nell’esprimere l’accordo sul pacchetto migranti Ue anche il Ministro francese Gerald Darmanin, che più volte nel recente passato ha attaccato il Governo Meloni proprio sull’emergenza immigrazione: «Si tratta di un pacchetto di fermezza e di solidarietà per la gestione delle politiche migratorie, che sarebbe importante approvare, anche nella prospettiva delle elezioni europee». «Siamo molto vicini all’accordo, ora non ci sono più ragioni valide per fare passi indietro»: lo ha detto Maria Malmer Stenergard, Ministro della Migrazione della Svezia, aggiungendo «Capisco che ci siano discussioni nazionali molto dure, ma è un pacchetto equilibrato e la cosa giusta da fare è approvarlo».

LA POSIZIONE DELL’ITALIA CON PIANTEDOSI

Fuori dal coro di approvazione del Patto Ue resta l’Italia, con la Grecia: «A fronte di un drammatico aumento dei flussi nel Mediterraneo centrale la redistribuzione dei migranti tra gli altri Paesi europei è stata di meno di 1500 persone, che è ben al di sotto dei pur limitati impegni assunti ed è un sintomo di fallimento del principio di solidarietà», ha detto il Ministro Matteo Piantedosi parlando al Consiglio Affari Interni in Lussemburgo.

«Non voglio esprimere una posizione nettamente contraria ma dobbiamo immaginare su alcuni punti la possibilità di ulteriori negoziati», ha spiegato il responsabile del Viminale che ai colleghi ha parlato della viva memoria della tragedia di Cutro, con Lampedusa «trasformata in un centro di gestione dei migranti con pesanti implicazione locali». Occorre una netta azione estera dell’Unione, ha aggiunto Piantedosi criticando il patto sul tavolo, «Bisogna partire ad esempio, da una capacità adeguata ragionevole che vorremmo quantificabile ad esempio in 20 mila posti con moltiplicatore al massimo di due. Sul tetto annuale di capacità adeguata riterremo sufficiente la mera notifica per sospendere le procedura di frontiera obbligatorie». La posizione che l’Italia intende adottare nelle prossime ore è quella di «responsabilità che dobbiamo avere anche verso i cittadini italiani e verso anche tutti i cittadini europei ai quali non possiamo proporre una riforma che sarebbe destinata nei fatti a fallire. Quindi nei termini in cui si cono state presentate le ultime proposte negoziali riteniamo che – chiosa Piantedosi – ci siano ancora molte cose da fare».

PATTO UE SUI MIGRANTI: ECCO COSA PREVEDE

Il pacchetto raggiunto dalla Commissione Ue sul tema migranti, superando il Patto di Dublino, riguarda essenzialmente il passaggio dai ricollocamenti obbligatori alla “solidarietà obbligatoria”: ricollocamenti, contributi finanziari, equipaggiamenti utili a controllare i flussi migratori, questi gli strumenti pensati dall’Ue. Proprio per la difficolto di trovare un compromesso sui migranti che possa mettere tutti d’accordo, la presidenza ha deciso di procedere a maggioranza qualificata.

Il gruppo si trova spaccato in tre tronconi: chi nettamente a favori; Polonia-Ungheria nettamente contrari; la maggioranza a favore con però migliorie da apportare (l’Italia appartiene a questo ultimo gruppo). Come spiega un alto funzionare Ue all’Adnronos, «L’obiettivo è trovare l’accordo nel Consiglio Ue, a livello di ministri, dove vale la maggioranza qualificata, senza far ‘salire’ il dossier fino al Consiglio Europeo». In particolare, rileva la fonte diretta, «Non ho sentito nessuno, a parte uno o due, che abbia chiesto di discutere di questo nel Consiglio Europeo di giugno – spiega l’insider dell’Adnronos – i leader discuteranno della dimensione esterna delle migrazioni, ma il lavoro legislativo deve essere fatto in Consiglio».

VISITA LAMPO SCHOLZ DA MELONI: “SUI MIGRANTI NON LASCIAMO L’ITALIA SOLA”

Nell’ottica di una maggiore inclinazione al dialogo sul Patto Ue per i migranti è da leggersi la visita lampo del cancelliere tedesco Olaf Scholz (socialdemocratico) oggi a Roma dal Presidente Matttarella e soprattutto dalla Premier Giorgia Meloni (arrivo a Palazzo Chigi poco dopo le ore 12). «Dopo la visita inaugurale della presidente del Consiglio a Berlino qualche mese fa, sono ora io a recarmi a Roma per colloqui politici con lei e con il presidente della Repubblica. Lavoriamo bene insieme a livello dell’Unione europea, nell’ambito della Nato e del G7», ha detto Scholz nell’intervista al “Corriere della Sera”.

«Le relazioni tra Italia e Germania sono strette, basate sulla fiducia e molto solide. E questo vale anche per la cooperazione con il governo italiano», ha aggiunto il leader della Spd tedesca. In particolare sul tema migranti, Scholz prova a tendere la mano a Meloni proprio nelle ore in cui i rispettivi Ministri dell’Interno sono impegnati nella difficile interlocuzione europea in Lussemburgo: «Non possiamo lasciare l’Italia e gli altri Paesi da soli, ma dobbiamo adottare un approccio di solidarietà e responsabilità. La Germania da parte sua è particolarmente colpita dall’immigrazione secondaria», Per la Germania occorre una distribuzione solidale di responsabile con competenza fra gli Stati membri Ue, «nel rispetto degli standard per chi richiede protezione nelle procedure di asilo e di integrazione in Europa».











