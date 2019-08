Mikaela Neaze Silva, la velina di Striscia in Africa/ “E’ il posto che chiamo casa!”

La velina Mikaela Neaze Silva in viaggio in Africa (più precisamente a Gabela, Kwanza Sul) lancia un bel messaggio. Con uno scatto condiviso su Instagram al fianco di alcuni bambini, scrive in inglese: “We need leaders not in love with money but in love with justice. Not in love with publicity but in love with humanity”, che in italiano significa: “Abbiamo bisogno di leader non innamorati del denaro ma innamorati della giustizia. Non innamorati della pubblicità ma innamorati dell’umanità”. Tanti i commenti per la protagonista di Striscia la Notizia: “Che belle foto!!! Spero che avrai portato qualcosa di utile a questa gente, ma sicuramente lo avrai fatto!! Che Dio vi benedica tutti”, le scrive Miky. “Una canzone che s’intitolava “salt of the Earth”, tanto tempo fa diceva “people needed Leaders and got gamblers instead”. Hai ragione!”, le scrive invece Ale. “Brava ti ammiro tantissimo”, commenta Francesco accompagnando il suo pensiero da una serie di faccine che applaudono. La ex velina con questo scatto, ha conquistato quasi 2mila like.

Mikaela Neaze Silva in Africa: “Questo è il posto che chiamo casa!”

Anche tramite le Stories Mikaela Neaze Silva, ha condiviso video con i bambini, intenti a divertirsi con gli effetti grafici che propone il famoso social network di stampo fotografico. La giovane ha avuto modo di riprendere la popolazione africana, ed anche un lauto banchetto di patate dolci ed altre prelibatezze della casa. Successivamente ha ripreso ancora i bambini intenti a fare un girotondo e giocare in allegria nonostante la situazione attorno a loro, sia decisamente difficoltosa. Alcune ore fa, postando un altro scatto, ha così commentato: “Questa è GABELA la città dove ho passato parte della mia infanzia correndo per le sue strade! (…) Questo è il posto che sono orgogliosa di chiamare casa! Questo è per le persone che si lamentano che non hanno avuto nella vita, per chi si lamenta che non ha il modello nuovo dell’iPhone, per chi è triste perché la mamma compra i vestiti al mercatino e altre cose ancor più futili (…) Nella vita sono altre le cose che hanno importanza e bisogna dare valore a ogni singola cosa che si ha e ringraziare per quello che abbiamo”.





