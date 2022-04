Mila Suarez lascia Mirko ma non La Pupa e il Secchione/ “Da ora è la pupa insidiosa”

Avere un reale eliminato a La Pupa e il Secchione show 2022 è cosa alquanto ardua. Anche la nuova puntata, infatti, annuncia un eliminato che poi eliminato non è. Due pupe, alla fine della puntata, devono infatti scontrarsi al bagno di cultura: si tratta di Asia Valente e Mila Suarez. Una delle due, la peggiore al bagno di cultura, deve abbandonare il programma e, alla fine della prova composta da alcune domande di cultura generale, risulta essere la Suarez. C’è però un comunicato, dalla conduttrice annunciato in precedenza, che riguarda proprio la pupa eliminata. La busta annuncia che l’eliminazione in realtà non c’è.

Barbara D’Urso infatti legge: “La pupa sconfitta nella vasca di cultura non è veramente eliminata ma non è in gioco. Da questo momento diventa la pupa insidiosa. La sua missione è quella di rubare il secchione di un’altra pupa, insidiandolo con ogni mezzo possibile. Dovrà farsi scegliere da qualcuno. Resta in villa e rimane nella Love room.” Mila, dunque, dovrà cercare di convincere un secchione a fare coppia con lei. Una notizia che viene accolta con delusione dalle coppie che già esultavano per l’eliminazione di Mila, da tanti accusata di voler mettere solo zizzania nel gruppo.

