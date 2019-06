Mila Suarez “Non conosco Paolo Brosio”/ Gaffe a Pomeriggio 5: “Mi piacciono giovani”

Puntata particolarmente accesa quella di Pomeriggio 5 andata in onda oggi su Canale 5. Nell’appuntamento dedicato ad alcuni protagonisti del Grande Fratello ha fatto improvvisamente capolino Paolo Brosio in collegamento. Barbara d’Urso ha salutato il suo ospite che ha immediatamente commentato le polemiche sorte in studio tra Mila Suarez, Francesca De André e Gennaro Lillio. La conduttrice però ci mette un po’ di pepe e chiede a Brosio se, a lui che apprezza le belle ragazza, piaccia Mila. “È molto carina, molto carina” ammette Paolo Brosio. La d’Urso sposta la stessa domanda alla Suarez che, tuttavia, un po’ imbarazzata ammette: “Io sinceramente non lo conosco, l’ho visto la prima volta all’Isola dei Famosi.” Gelo e un po’ di imbarazzo in studio, mentre qualcuno ridacchia.

Mila Suarez: “Paolo Brosio? A me piacciono quelli giovani”

“È la prima volta che vedi Paolo Brosio nella tua vita?” chiede allora, un po’ sorpresa, Barbara d’Urso. Mila a Pomeriggio 5 replica: “La verità? Si! Lo sai che io sono vera e sincera…” Paolo Brosio cerca di stemperare “Lo sai che lei era nella Casa del Grande Fratello, io invece ero all’Isola dei Famosi…in Honduras, come faceva a vedermi?” Barbara d’Urso però rincara la dose: “Si, ma prima esistevi! Mila, scusa, è un grande giornalista lui, molto famoso” poi stuzzica “È anche un bell’uomo, piace molto alle donne…” Mila però risponde “Dipende… a me piacciono quelli giovani”. Conclude un Paolo Brosio un po’ amareggiato, dicendo alla Suarez “Mila, insomma questo matrimonio non s’ha da fare!”

