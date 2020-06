Milano, 30enne accoltellato a Parco Trotter/ Aggressore in fuga, è caccia all’uomo

Si è sfiorata la tragedia quest’oggi a Milano, dove un uomo attorno ai 30 anni sarebbe stato accoltellato apparentemente senza alcun motivo. L’aggressione, come riferiscono i principali organi di informazione online, a cominciare dai colleghi di Today, è avvenuta non troppo lontano da Parco Trotter, attorno alle ore 5:30 di oggi, sabato 27 giugno. Il 30enne aggredito stava correndo da solo per fare jogging, prima di iniziare al meglio il weekend, quando qualcuno lo ha aggredito, colpendolo appunto con una coltellata. Mentre stava correndo, infatti, gli si è palesato davanti una persona che ha tirato fuori una lama, non si sa se un coltello da cucina o cos’altro, per poi pugnalare il ragazzo e provocargli una ferita profonda. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi, con gli uomini del 118 che sono giunti pochi minuti dopo sul luogo incriminato, rinvenendo la vittima in condizioni gravi ma coscienti.

MILANO, 30ENNE ACCOLTELLATO A PARCO TROTTER: SABATO SCORSO UN ALTRO CASO SIMILE

Sul posto si è recata un’automedica e un’ambulanza, con l’aggiunta dei carabinieri, ma fortunatamente il ragazzo, nonostante il taglio vistoso (non si sa se all’addome o in altre zone del corpo), non è in pericolo di vita. Al momento si trova ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. I militari dell’Arma hanno fatto scattare immediatamente le indagini, visto che l’aggressore è in fuga. Si cercano in particolare testimoni e anche eventuali telecamere che possano avere ripreso l’aggressione, al momento senza senso. Esattamente una settimana fa era accaduto qualcosa di simile, con un 36enne che era stato accoltellato a Milano presso il piazza Insubria, e poi soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele. Anche per questa vicenda le forze dell’ordine stanno cercando di risalire all’aggressore, scappato dopo aver commesso il fattaccio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA