Milano, 5 nuove telecamere per le multe automatiche/ Ecco dove saranno posizionate

A Milano sono in arrivo cinque nuove T-Red, ovvero, delle telecamere che sono in grado di rilevare in automatico le infrazioni degli automobilisti. Le stesse, come si legge su MilanoToday, saranno in grado di rilevare il passaggio del semaforo rosso di conseguenza scatterà in automatico la multa al guidatore indisciplinato. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore in occasione della commissione congiunta Bilancio Sicurezza, durante il quale è stato anche svelato che nel bilancio di previsione del 2023 di Palazzo Marino, crescono i proventi derivanti dalle multe ed in particolare quelli relativi alle infrazioni del codice della strada per cui si prevedono 250 milioni di euro di incasso, 42 in più rispetto al bilancio 2022.

“Il dato delle sanzioni è relativo a un percorso storico che ha visto nel 2019 un introito di 271 milioni – sono le parole dell’assessore alla sicurezza, Marco Granelli, riportate da MilanoToday – poi c’è stata una diminuzione nel 2020 e 2021 per il lockdown e la sospensione di Area B e C della sosta, con 132 e 147 milioni. Intendiamo continuare perché abbiamo l’obiettivo di dimezzare gli incidenti stradali con feriti”. Granelli si è poi focalizzato sugli autovelox mobili che secondo lo stesso rappresentano uno strumento per aumentare la sicurezza stradale e che nel 2022 hanno comminato circa 8mila sanzioni.

MILANO, ARRIVANO LE NUOVE TELECAMERE: ECCO DOVE SARANNO POSIZIONATE

Altre 8mila multe sono scattate grazie alle telecamere fisse agli incroci sui semafori, e numero che sembra destinato ad aumentare visto l’arrivo appunto delle cinque nuove T-Red (più altre quattro più avanti) posizionate tra viale Troya e piazza Napoli, tra Fulvio Testi, via Chiese e via Ponale, tra viale del Ghisallo, viale Certosa e piazzale ai Laghi, tra viale Scarampo e viale De Gasperi e tra viale Nazario Sauro, viale Zara e viale Stelvio.

Altro forte introito delle casse di Milano sono le sanzioni per il divieto di sosta, ben 800mila nel 2022, tornate ai livelli pre covid: “c’è un impegno che prosegue – ha spiegato Granelli in merito alle soste irregolari -. Vogliamo implementare questo tipo di sanzioni”. Da segnalare infine 180mila sanzioni per chi ha parcheggiato su soste dei residenti senza averne diritto.

