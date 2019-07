MILANO, BIGLIETTO METRO E BUS A 2 EURO/ Dal 15 luglio: tariffe e novità

Il 15 luglio 2019 si avvicina a grandi passi e questo vuol dire che mancano pochi giorni prima che entri in vigore a Milano l’aumento del biglietto da 1,50 a 2 euro. Il nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM), come spiegato dal Comune di Milano – che ha pensato per spiegare le novità riguardanti le tariffe, le agevolazioni e tutte le novità del sistema – si estende a tutti i comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza. Il centro di riferimento viene considerato la città di Milano: è a partire da essa che si sviluppano verso l’esterno delle corone concentriche (ognuna ampia 5 km) che rappresentano una zona tariffaria diversa a cui è stato attribuito un codice identificativo. Come si può leggere sul sito https://nuovosistematariffario.atm.it/, “la città di Milano è compresa in un’area più vasta che include i 21 comuni confinanti con essa (vai alla tabella) e la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana. Quest’area corrisponde a 3 zone tariffarie ed è identificata dai codici Mi1 – Mi3. Le zone tariffarie successive alla Mi3 sono identificate, in funzione della loro distanza da Milano, con un codice crescente che va da Mi4 a Mi9”.

MILANO, BIGLIETTO METRO E BUS A 2 EURO

Ma come viene calcolata la tariffa di viaggio del biglietto a Milano? Tutto dipende dal numero di zone all’interno delle quali si viaggia: il valore cresce con l’aumentare del numero di zone interessate dallo spostamento. Il discorso è molto limpido:”A Milano la tariffa minima acquistabile è pari a 3 zone tariffarie (Mi1 – Mi3). In tutti gli altri comuni del Sistema la tariffa minima acquistabile è pari a 2 zone e il costo del biglietto ordinario di tariffa minima è pari a 1,60 €; questo biglietto vale anche per spostamenti all’interno dello stesso comune e tra comuni appartenenti alla stessa zona tariffaria. Per ogni zona aggiuntiva il costo del biglietto aumenta di 0,40 €, quindi il biglietto da 3 zone costa 2,00 €, quello da 4 zone 2,40 € e così via”. Tra le novità principali il fatto che “con il nuovo biglietto ordinario 3 zone Mi1 – Mi3 da 2,00 €, entro i 90 minuti di validità, è possibile viaggiare in tutta la città di Milano e nei 21 comuni della zona Mi3 e in metropolitana fino alle stazioni capolinea di Rho Fieramilano sulla Linea 1 della metropolitana e di Assago Milanofiori Forum sulla Linea 2 della metropolitana, che con il vecchio sistema si raggiungevano con una tariffa più elevata”; inoltre “vengono introdotte nuove agevolazioni valide in tutto il Bacino per giovani con età inferiore a 26 anni, per senior con età superiore a 65 anni e per persone con basso reddito”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA