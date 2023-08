Milano, bloccato mentre prova ad entrare nella sede Sky/ Ha malore e muore: indagine per omicidio colposo

È giallo a Milano per la morte di un uomo che ha tentato di entrare nella sede Sky Italia a Rogoredo. Lo straniero, che non è stato ancora identificato, poco prima dell’una di domenica notte si è presentato in via Russolo, pare in stato di forte alterazione. Secondo le prime informazioni, avrebbe provato ad entrare all’interno degli uffici, ma è stato fermato da due vigilantes che alla fine lo hanno fermato e immobilizzato in attesa che arrivasse la polizia. In quei minuti l’uomo, forse dell’est Europa, ha avuto un malore e smesso di respirare. Una delle guardie che lo teneva a terra si è accorta del malore e ha provato a soccorrere e rianimare la vittima senza riuscirci. Lo straniero è stato trasportato dal 119 al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove però è stata dichiarata la morte. Sul caso è stata aperta un’inchiesta affidata alla squadra Mobile.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: i due vigilantes sono indagati. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, gli investigatori hanno acquisito subito i video delle telecamere di sorveglianza di Sky. Le riprese, infatti, riportano tutta la scena: dall’arrivo dell’uomo al momento in cui è stato atterrato dai vigilantes, fino all’arrivo dei soccorsi. Ma gli inquirenti sono al lavoro anche per identificare la vittima: la carnagione è chiara e, stando al racconto delle guardie giurate, parlava una lingua straniera. Un aiuto importante potrebbe arrivare in tal senso dall’esame delle impronte digitali.

DUE VIGILANTES INDAGATI PER MORTE DELLO STRANIERO A MILANO

La vittima è stata descritta come «in stato di forte agitazione», forse per l’assunzione di alcol, ma verranno effettuate verifiche tossicologiche alla ricerca di eventuali droghe. Nella chiamata di soccorso al 118, risalente alle 00.45 di domenica notte, segnalava una persona in stato di alterazione etilica. Ora la polizia vuole anche capire se la vittima ha subito pressioni mentre si trovava a terra, tali da non permetterle di respirare. Dai video non sembra che le fasi precedenti alla colluttazione e all’atterramento abbiano avuto condotte particolarmente violente. Come evidenziato dal Corriere della Sera, i vigilantes hanno spiegato che lo straniero era molto aggressivo, si è presentato all’ingresso della sede di Sky Italia, a Milano, cercando di entrare negli uffici e, quando è stato respinto, ha provato a scavalcare la recinzione.

Inoltre, davanti alle guardie si è tolto la maglietta. A quel punto gli operatori avrebbero dato l’allarme al 112 spiegando che erano in difficoltà con la persona che voleva entrare nella struttura. Nell’attesa degli agenti della polizia, i vigilantes sarebbero stati costretti a bloccare l’uomo perché non si calmava. Uno degli operatori si sarebbe posizionato su di lui per tenerlo bloccato. Dopo il malore, avrebbero usato un defibrillatore che si trova all’interno della sede, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Pertanto, gli inquirenti dovranno chiarire se la vittima sia morta in seguito allo schiacciamento a terra o se invece il malore sia del tutto scollegato a quanto accaduto. Sarà utile l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni.











