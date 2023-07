Milano, crescono gli ambulatori di guardia medica/ Dall’8 luglio saranno 4 in più

A Milano aumenterà nei prossimi giorni il numero di ambulatori di continuità assistenziali, definiti anche “guardia medica”, che passeranno così dagli attuali 8 a 12, quindi quattro in più. Inoltre, aumenterà di 300 ore l’attività ambulatoriale settimanale, così come si legge sul sito di LombardiaNotizie.online. Il piano operativo, che entrerà in vigore a partire da sabato prossimo, 8 luglio, è stato presentato da Guido Bertolaso, assessore al Welfare, durante apposita conferenza stampa assieme a Walter Bergamaschi, direttore generale di ATS Città Metropolitana di Milano, e da Alberto Zoli, direttore generale di AREU.

“Abbiamo avviato un percorso di riorganizzazione – le parole dell’ex numero uno della Protezione Civile – d’intesa con ATS e AREU, orientato all’innovazione tecnologica con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio ai cittadini e le condizioni di lavoro dei professionisti. Il progetto è stato sperimentato, con esiti positivi, nel territorio dell’ATS Montagna (ad oggi 3.500 chiamate in 4 mesi). Vogliamo migliorare l’efficienza organizzativa della continuità assistenziale e la qualità di cura oltre a ridurre l’utilizzo improprio dei servizi di Emergenza-Urgenza. Nessuna riduzione di personale, si tratta di una concreta riarticolazione dei turni per aumentare l’offerta ambulatoriale, all’interno delle Case di Comunità, con ampliamento di presenza e integrazione sul territorio”.

MILANO, AUMENTANO AMBULATORI GUARDIA MEDICA: ECCO GLI INDIRIZZI

Secondo i dati di una precedente analisi, le postazioni nella fascia oraria 00:00 – 8:00 ricevono un numero ridotto di richieste, di conseguenza si è optato per una presenza più capillare sul territorio degli ambulatori di guardia medica.

Si cercherà inoltre di unificare le postazioni “per facilitare l’introduzione e la condivisione di nuove modalità operative, garantendo migliore qualità del lavoro dei medici di continuità assistenziale e migliore risposta clinica agli utenti”, riferisce ancora Lombardianotizie. A partire da sabato 8 luglio aprirà la guardia medica di via Stromboli 19, quindi dal 17 luglio toccherà alle altre sedi di via Masaniello, via Monreale 13 e via Dei Cinquecento 19.

