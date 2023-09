Milano, scoppia caldaia in una scuola primaria/ Evacuati 250 bambini

Paura nella scuola primaria di via degli Anemoni a Milano, dove è scoppiata una caldaia. I fatti sono avvenuti attorno alle ore 9.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco. Fortunatamente non sono stati registrati feriti in seguito all’esplosione, ma circa 240 bambini, oltre a 25 persone tra docenti e personale scolastico, sono stati fatti evacuare.

Iezzi: “Albo degli imam serve, troppi senza controllo”/ Pdl Lega: rispetto donne, predicazioni in italiano e…

Come riportato dall’Ansa, gli operatori del distaccamento di via Sardegna hanno subito provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’edificio. Non è stato previsto il rientro in classe dei giovani studenti a causa dei controlli ancora in corso. In base a una primissima ricostruzione, sul posto si trovavano i tecnici per la manutenzione ordinaria delle caldaie quando si sarebbe verificato un ritorno di fiamma che non ha ferito nessuno.

Covid, studio Istituto Mario Negri su Bergamo/ Remuzzi "Scoperta correlazione con fattori genetici"

Milano, scoppia caldaia in una scuola primaria

“I bambini sono ancora tutti fuori ma stanno bene. Ci sono i vigili del fuoco da circa due ore. Noi abbiamo sentito solo un boato, un gran botto”, la testimonianza dalla segreteria della scuola di Milano riportata dalla Stampa. Terzo giorno di scuola piuttosto movimentato, dunque, ma fortunatamente non sono stati annotati feriti: solo un grosso spavento, come testimoniato dal fatto che non è stato necessario chiamare l’ambulanza. Già in queste ore le autorità proveranno ad accertare le cause dello scoppio, ma la priorità va alla messa in sicurezza dell’edificio per poi consentire il ritorno di bambini e insegnanti.

LEGGI ANCHE:

Don Burgio: “giovani senza speranza vanno educati”/ “Dl Caivano ok ma non basta: servono adulti credibili”

© RIPRODUZIONE RISERVATA