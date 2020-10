Milaz Suarez: “Ho scoperto di essere nobile”/ “Principessa in Marocco, certificato..”

Mila Suarez ha il sangue blu. La nota showgirl di origine marocchina avrebbe scoperto di essere nobile di nascita. Lo conferma in diretta a Pomeriggio 5, spiegando a Barbara D’Urso e ai suoi ospiti, abbastanza basiti dalla dichiarazione, i dettagli di questa rivelazione. “Sono una principessa. – annuncia allora in studio – Il certificato mi è stato rilasciato dallo stato marocchino che noi siamo nobile perché nonni e bisnonni erano nobili.” “Quindi è vero?” esclama una sorpresa Barbara D’Urso, alla quale la Suarez ribadisce “Si, c’è un certificato, non potrei mentire su questa cosa!”. Le perplessità in studio però continuano ed è Raffaello Tonon a far comprendere di non essere del tutto certo che quella raccontata da Mila sia la verità.

Mila Suarez è una principessa? Tonon sospetta….

“Come mai lasci i possedimenti nobiliari e viene qua in Italia a menarsi nei reality allora?” chiede, allora, sarcastico Tonon. Mila Suarez cerca nuovamente di spiegare come ha scoperto di essere nobile: “È appena arrivata questa notizia fuori perché lo stato ha fatto delle ricerche, è una cosa nuova. – e sottolinea – Tu non sai niente poi però ti arriva una lettera dello stato che loro hanno fatto questa ricerca, è successo a me. Io prima non lo sapevo, è stata una ricerca avviata dallo stato, io l’ho scoperto da un anno.” L’ex fidanzata di Alex Belli, dunque, sarebbe una principessa in Marocco, eppure in studio c’è qualcuno che ancora mostra dei dubbi a riguardo…



