Milionario lascia azienda da 68 miliardi e torna in Australia/ “Non voglio far nulla”

Milionario lascia il lavoro, "voglio vivere in spiaggia"

Il milionario Andrew Formica lascia il lavoro, dedicandosi ad una vita al sole, sulle spiagge australiane in compagnia della sua famiglia. Ceo da quattro anni di uno dei più importanti fondi di investimento al mondo, la Jupiter Fund Management che si attesta sui circa 68 miliardi di dollari di risparmi, ha deciso di lasciare l’azienda ad ottobre, forte e sicuro della consapevolezza di aver raggiunto una buona cifra di risparmi tale da permettergli una sorta di pensionamento anticipato (ad oggi l’uomo ha 51 anni).

Insomma, dietro alla decisione del milionario di lasciare il lavoro non ci sarebbero stati attriti di nessun tipo con gli altri esponenti del fondo di investimento, ma solo la consapevolezza di aver dedicato abbastanza tempo al lavoro. In un’intervista rilasciata a Bloomberg, infatti, ha spiegato di serbare il desiderio di stare vicino ai suoi genitori anziani, tornando dopo quasi 30 anni nella tua terra natale, l’Australia. Sempre nella stessa intervista ha specificato anche quali saranno i suoi piani per l’immediato futuro: “sedermi in spiaggia e non fare nulla”, in compagnia di sua moglie e dei loro quattro figli.

Milionario lascia il lavoro, la storia del Ceo

Ad ottobre, insomma, il milionario si dimetterà dalla guida del fondo investimenti Jupiter Fund Management, trasferendosi in Australi per stare steso al sole a godersi la vita. Andrew Formica aveva assunto il suolo di Ceo della britannica Jupiter meno di quattro anni fa, quando lavorava per l’americana Janus Henderson Group, architettando la fusione tra i due fondi di investimento. Nel 2018 aveva perso la battaglia per diventare Ceo del fondo americano, assumendo il ruolo però dopo la fusione tra le due.

I quattro anni alla guida della Jupiter Fund Management non sono stati semplici. Numerosi clienti hanno ritirato le loro liquidità dal fondo, al punto che nel 2022 è diventato difficile contenere le perdite e le uscite. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, solamente nei primi tre mesi dell’anno sono stati sottratti oltre 1,6 miliardi di sterline dal fondo. Questo a Formica ha causato parecchio stress, spingendolo alla decisione di ritirarsi dal lavoro per cercare una vita più tranquilla sulle spiagge bianchissime dell’Australia, in compagnia della sua famiglia e al fianco dei genitori anziani.

