Siamo arrivati ad una nuova edizione del gioco più amato da tutta l’Italia, quello del Million Day. Il concorso offre anche oggi una doppia possibilità di vincita, in due diversi appuntamenti: il primo è quello delle 13.00, al quale dedicheremo questo articolo per analizzare regole e numeri vincenti, mentre il secondo è quello serale delle 20.30. In questa prima estrazione del giorno, quella delle 13.00, arriverà la vittoria massima da un milione di euro? Lo scopriremo solamente tra pochissimo, ma prima andiamo a ripassare le regole di base per il concorso fortunato.

Estrazione numeri vincenti Million Day/ LE cinquine delle 20.30 del 6 agosto 2024

I numeri da scegliere sono cinque e sono compresi tra l’1 e il 55 ma non si tratta dell’unica chance di vincita. Si può infatti anche giocare all’Extra Million Day che invece permette di centrare una vittoria da 100.000 euro massimi. Entrambe le giocate costano un euro ciascuno: una cifra davvero esigua per una vittoria che sarebbe molto molto più grande, poiché il montepremi del concorso primario è da un milione, come ci ricorda lo stesso nome del concorso.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 13.00 del 6 agosto 2024

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 7 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13.00

