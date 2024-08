MILLION DAY, COMBINAZIONI VINCENTI DI QUESTO MERCOLEDÌ

Dopo aver giocato al concorso del Million Day, non resta far altro che controllare se la propria giocata sia quella vincente. Per farlo, ci sono 60 giorni di tempo dalla pubblicazione delle stesse nel bollettino ufficiale. Sul sito del Million Day basta inserire il numero dello scontrino nella pagina “Verifica vincite” e scoprire così se si rientri tra i fortunati vincitori. Nel caso lo scontrino fosse vincente, i fortunati giocatori dovranno procedere con la riscossione della vincita: questa avverrà secondo la procedura prevista dal regolamento ufficiale che vede diverse modalità in base alle somme.

Le vincite possibili per il concorso, infatti, sono varie e ci sono diverse modalità per riscuotere ciò che spetta ad ognuno, anche in base alla modalità con la quale è stata effettuata la giocata, se online oppure fisicamente in ricevitoria. Prima di pensare però alle vittorie e alle somme relative, ricordiamo che per giocare vanno scelti cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Buona fortuna a tutti!

