Milo Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini/ Il mistero prima di svelarsi al pubblico

Milio Brunetti è il fidanzato dell’affascinante conduttrice di Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini. Rispetto alla sua compagna, Milio Brunetti ha intrapreso una carriera completamente diversa. Infatti la dolce metà della famosa giornalista di casa Rai svolge la professione di dentista. Uno dei primi portali a raccontare la storia d’amore tra Francesca Fialdini e Milo Brunetti fu Dagospia, che pizzicò i due insieme. Ma andiamo a scoprire qualcosina in più sul passato di Milo Brunetti, nato ad Oggiono, in provincia di Lecco, e laureato in Medicina presso l’Università degli studi di Genova. La coppia, mediaticamente parlando, è abbastanza fresca, ma in realtà Francesca e Milo stanno insieme da molto tempo. Proprio durante una delle puntate di “Da noi…a ruota libera” la conduttrice aveva detto di essere molto coinvolta nella sua relazione, pur non rilevando l’identità di Milo.

RAIMONDO TODARO/ I motivi dell’addio a Ballando e il rapporto con la figlia Jasmine

Milo Brunetti, il fidanzato odontoiatra di Francesca Fialdini

Dunque la storia d’amore tra Milo Brunetti e Francesca Fialdini è rimasta a lungo al riparo dai riflettori, benché l’uomo avesse rivelato di essere sentimentalmente impegnato attraverso i propri profili sociali. Al momento ciò che trapela sulla relazione tra la conduttrice e l’odontoiatra è che i due siano sempre più innamorati. La Fialdini non ha mai nascosto, recentemente, il desiderio di allargare la famiglia e diventare in tre. La coppia tuttavia, sembrerebbe, non vivere nella stessa casa. Durante un’intervista rilasciata alla collega Caterina Balivo, la Fialdini aveva ammesso di aver trascorso la quarantena lontana dal suo amato.

LEGGI ANCHE:

ELISA ISOARDI/ Su Raimondo Todaro: “La nostra storia è stata un romanzo vero”Da noi a ruota libera/ Anticipazioni, ospiti 8 agosto: puntata estiva con il "meglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA