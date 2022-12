Mimma Fusco caccia di casa Attilio Romita: lettera choc dall’avvocato/ Lui sbotta: “La casa l’ho comprata io”

Mimma Fusco caccia di casa Attilio Romita: arriva la lettera dell’avvocato al Grande Fratello Vip

Attilio Romita torna a parlare della sua compagna Mimma Fusco in diretta al Grande Fratello Vip, non sapendo ancora che lei è tornata a scrivergli però questa volta attraverso il suo avvocato.

“Ciò che mi ha scritto settimana scorsa? Mimma mi ha scritto una lettera perfetta. – chiarisce Attilio in diretta – Lei ha capito che tra me e Sarah c’era un gioco insignificante ma che le ha dato fastidio il fatto di avermi ritrovato irriconoscibile in alcune situazioni. Devo ora riconquistare la sua fiducia.” Signorini allora convoca Romita in stanza led per chiacchierare con lui da solo perché la lettera di Mimma è molto forte.

Attilio Romita: “Mimma mi caccia da casa? Quella è casa mia!”

Attraverso l’avvocato Mimma Fusco fa sapere ad Attilio Romita di non essersi sentita tutelata da lui in queste settimane ma, soprattutto, che di fronte a tutto questo non lo vuole più a casa. “Lei ti invita, quando uscirai dal Grande Fratello, a soprassedere in maniera assoluta a tornare nella vostra casa. Mimma con questo mette la parola fine alla vostra convivenza”, annuncia Signorini.

Lui è inizialmente basito, a tratti sconvolto, e chiarisce che la casa di cui si parla è sua: “L’ho comprata io ed è intestata a me!” Attilio è arrabbiato, sentendo che quello di Mimma è stato un colpo basso ma soprattutto ingiusto. “Significa che parlerò anche io col mio legale e che non era vero amore!” Non resta che attendere le prossime mosse di Mimma.

