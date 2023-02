Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita/ Lui propone un incontro con Sarah Altobello, lei sparisce…

Attilio Romita e la lontananza della compagna Mimmo Fusco: aria di crisi o voglia di non apparire?

È da più di un mese che Attilio Romita non riceve notizie della sua compagna Mimma Fusco nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ultimo cenno è arrivato attraverso Alfonso Signorini in diretta ed è servito a rassicurare il concorrente sul fatto che Mimma lo stesse ancora aspettando fuori dalla Casa, nonostante quanto accaduto con Sarah Altobello.

La gieffina, d’altro canto, solo poche settimane fa è tornata sull’argomento, spiegando di provare realmente qualcosa per Attilio Romita. Un sentimento però ostacolato proprio dalla presenza nella vita del giornalista di Mimma Fusco. “Lo dico sempre, ha suscitato in me uno stato emozionale. Ho avuto uomini come Attilio, mi piace lui, quando parla mi incanta. Ci sono dei lati suoi che mi piacciono tanto.” ha ammesso la Altobello.

Dichiarazioni che lo stesso Romita ha poi cercato di smorzare, temendo una nuova reazione della compagna Mimma. Il giornalista ha infatti voluto sottolineare che nessuna donna avrebbe potuto cambiare i sentimenti che prova per lei: “Non riesco a immaginare nulla che possa determinare il mio cambiamento di vita, ovvero mandare all’aria il rapporto più importante che ho fuori. Uscirò da qui con la stessa condizione, a prescindere da cosa deciderà Mimma.”, sono state le sue parole in diretta, alle quali è poi seguita una proposta di ‘pace’: “Mi piacerebbe presentare Sarah a Mimma”. Eppure da quell’ultimo cenno di Signorini non sono più arrivate notizie di Mimma nella Casa del GF Vip, cosa che potrebbe ulteriormente preoccupare Attilio.

