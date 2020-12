Mina canta “This is me” nel nuovo spot TIM/ In Tv prima del discorso di Mattarella

Come ogni anno, anche il 2020 verrà salutato dal consueto discorso del Presidente della Repubblica. La sera del 31 dicembre Sergio Mattarella parlerà ai telespettatori, riassumendo quello che è stato un anno davvero difficile per il nostro paese e per il mondo. Si è però pensato di mettere fine al 2020 in un modo un po’ diverso: prima del discorso di Mattarella, gli italiani potranno ascoltare la straordinaria voce di Mina. La “tigre di Cremona” si esibirà nella versione italiana di This Is Me, in un inedito spot firmato Tim. Il fanclub ufficiale di Mina ha annunciato con gioia la grande notizia su Facebook, in un post pubblicato il 30 dicembre che comunica i primi dettagli dello spot in questione oltre che della messa in onda.

Mina canta “This is me” in italiano nel nuovo spot della TIM: i dettagli

“Nemmeno tre ore da un bel Capodanno… – si legge sul post pubblicato su Facebook dal funclub – Domani sera sulle principali reti nazionali, prima del discorso di fine anno del Presidente Mattarella, Tim celebrerà i 100 anni della telefonia italiana con uno spot in cui Mina canterà la versione italiana di This Is Me, tema principale del film musical The Greatest Showman, del 2017”. Ricordiamo che “The Greatest Showman” è il film diretto da Michael Gracey con un un cast d’eccezione che vanta nomi come Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson e Michelle Williams. Il brano “This is me”, che canterà Mina in italiano, ha inoltre vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale e ha ottenuto due prestigiose nomination: una al Critics’ Choice Movie Award, l’altra agli Oscar.



