Ministro Pisano al Meeting di Rimini 2020/ Diretta video: webinar sulla PA post Covid

Con il Covid-19 e lo smart working imposto per la sicurezza dei lavoratori, la Pubblica Amministrazione ha avviato di colpo l’accelerata verso un possibile futuro diametralmente opposto al più che recente passato: nella quinta e penultima giornata del Meeting di Rimini 2020, la Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano è l’ospite d’onore del webinar (conferenza in diretta web) organizzato proprio sui cambiamenti della PA. “Il cambiamento della pubblica amministrazione al tempo del coronavirus: ‘iniziare processi più che occupare spazi’”, è il titolo del webinar organizzato dal Meeting di Rimini in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, la Rivista Italiana di Pubblic Management, Gruppo Maggioli e Unioncamere: la frase di Papa Francesco rivolta alla Curia Romana los corso 21 dicembre 2019 inquadra alla perfezione il tentativo di allargare i confini della digitalizzazione nel campo finora più “restio” al cambiamento, ovvero proprio l’apparato della Pubblica Amministrazione.

DIRETTA VIDEO STREAMING, IL WEBINAR SULLA PA

Assieme alla Ministra Pisano, sono diversi gli interventi che su succederanno e dibatteranno sul tema centrale per lo sviluppo della PA nei prossimi mesi/anni post pandemia: sono previsti gli interventi di Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli; Ernesto Belisario, Avvocato, Esperto in Diritto delle Tecnologie e Innovazione nella Pubblica Amministrazione; Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto Ministero dell’Istruzione, coeditor Rivista Italiana di Public Management; Alberto Gambescia, Amministratore unico di Studiare Sviluppo (MEF), editore Rivista Italiana di Public Management; Bernardo Giorgio Mattarella, Professore di Diritto Amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli – Roma; Elisa Pintus, Professoressa di Economia Aziendale, coeditor Rivista Italiana di Public Management; Gianni Riotta, Giornalista de La Stampa; Paola Severino, Vice Presidente Luiss; Maria Chiara Carrozza, già Ministra della Repubblica; Vittorio Pelligra, Professore di Politica economica presso l’Università degli Studi di Cagliari. Introduce e modera Salvatore Taormina, Coordinatore Dipartimento Pubblica Amministrazione della Fondazione per la Sussidiarietà – Dirigente regionale. Per partecipare al webinar in diretta video streaming dalle ore 15 occorre effettuare il login al portale del Meeting di Rimini 2020 oppure compilare i campi per la registrazione a questo indirizzo.



