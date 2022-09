Minnie Minoprio, chi è/ I matrimoni con Giovanni Ammanniti e Carlo Mezzano

Minnie Minoprio, l’infanzia in collegio in Inghilterra

Minnie Minoprio, pseudonimo di Virginia Anne Minoprio, è una cantante jazz. È nata a Ware, a circa 30 km a nord del centro di Londra, nel 1942: “I miei ricordi sono molto legati al College inglese e alle bellissime vacanze nel periodo estivo passate in Norvegia. Sono stata messa in un College a sette anni e i miei genitori li vedevo un pomeriggio ogni sei settimane. Il College dove stavo era una scuola per il teatro e per la danza”, ha raccontato a Intervisteromane. L’esordio sulle scene teatrali londinesi è avvenuto nel 1957, quando aveva solo 15 anni. Nel 1959 è stata notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi, che la vollero nella commedia “Io e la margherita”. Successivamente Garinei e Giovannini l’hanno chiamata nel ruolo di Bonita in “Ciao Rudy” a fianco di Mastroianni. Nel 1962 ha conosciuto il costruttore romano Giorgio Ammanniti con cui è stata sposata sino al 1973. Dalla loro unione è nato il figlio Giuliano.

Minnie Minoprio: il ritiro dalla scene

In Italia ha mosso i primi passi nel mondo del jazz, in teatro ed è apparso in televisione in molti varietà quali “Noi maggiorenni” e “Noi canzonieri”. Nel 1984 Minnie Minoprio si è risposta con musicista Carlo Mezzano. Ha lasciato il mondo dello spettacolo nel 1992: “Ero stufa, stanca. Poi, chiaramente, quando le scritture cominciano a venir meno, uno deve andare a bussare alle porte delle varie agenzie. Io ero dall’età di 15 anni che lavoravo e non mi sentivo di dover andare a portare il curriculum a dirigenti e a far capire che ero in grado di sostenere un ruolo in uno spettacolo. Questo mi seccava . Io, poi, sono abbastanza orgogliosa e non volevo sottostare a tutto questo e quindi ho abbandonato tutto”, ha dichiarato in passato a Intervisteromane parlando del suo addio al mondo dello spettacolo.

