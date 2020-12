Mino Magli/ “Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Doveva fare la fidanzata trofeo”

Mino Magli è stato il fidanzato di Elisabetta Gregoraci dalla fine del 2000 al marzo del 2007. Tredici anni dopo la fine della sua storia con la showgirl, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Magli svuota il sacco, senza nascondere di avere il dente avvelenato nei confronti della Gregoraci: “Mi dispiace se con quello che dico danneggio Flavio Briatore, non è certo lui l’obiettivo delle mie parole, ma la donna che mi ha fatto soffrire”, anticipa sulle pagine di Oggi. Mino Magli ripercorre le tappe della sua relazione con Elisabetta Gregoraci a partire dall’autunno del 2000: “Venne fare uno shooting fotografico per la mia linea di moda, ci incontrammo e iniziai a corteggiarla. Ho ritrovato il biglietto delle 100 rose tosse che le mandai nel dicembre di quell’anno”. Mentre stanno insieme Magli sostiene numerose spese per Ely: “Mi ha chiesto un regalo dal chirurgo estetico”, ha rivelato a Oggi. L’ex fidanzato fa un ritratto molto duro della showgirl calabrese: “Era ambiziosa, certo, ma l’impressione cera che l’importante per lei fosse “svoltare”, insomma, cambiare vita, ma senza un preciso progetto professionale”. I due stanno insieme a singhiozzo fino al 2005, quando Magli decide di troncare definitivamente la sua relazione precedente.

Mino Magli: il contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Ma nel dicembre di quell’anno Elisabetta Gregoraci va in Kenya ospite di Flavio Briatore. Al suo ritorno rivela a Mino Magli di aver firmato un “contratto particolare” con l’imprenditore: “fare la fidanzata trofeo di Briatore, un ruolo puramente rappresentativo. Tra di loro niente sesso”. La Gregoraci e Briatore sono tutti i giornali, ma la showgirl rassicura Magli che è solo una pantomima. Poi nel 2007 a essere paparazzi da Oggi, sono Ely e Mino: “Lei è furente: Flavio l’ha chiamata, dice che se ci ribeccano insieme la manda a quel paese. Quindi dobbiamo stare più lontani, Mi arrabbio nel vederla arrabbiata, capisco che non c’è futuro. Fine”. A 13 anni dalla fine della loro storia, Magli confessa che nel 2007 aveva scritto un libro, ma dopo aver fatto un bilancio aveva deciso di archiviare il tutto: “Avevamo passato dei momenti belli, e lei a un certo punto aveva deciso di sacrificarmi in cambio di lusso e tranquillità. Ora il GF vip mi ha fatto capire che quei momenti belli erano una pura illusone, e che ero stato ingannato”. L’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci non si aspetta delle scuse, “non è il tipo”, ma vorrebbe avere un faccia a faccia con lei.



