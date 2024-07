Miracolato, Max Angioini di oggi 3 luglio 2024/ Anticipazioni del one man show

Miracolato, anticipazioni del one man show di Max Angioini oggi 3 luglio 2024

Dopo gli show di Andrea Pucci, Italia 1 continua a mandare in onda spettacoli comici e oggi, mercoledì 3 luglio 2024, va in onda Miracolato, one man show di Max Angioini. Lo spettacolo che divertirà il pubblico di Italia con l’inconfondibile vena comica della sua Stand Up Comedy è stato portato in giro per le piazze e i teatri italiani conquistando grandi consensi, approda direttamente su Italia 1 che ha già trasmesso lo show nel 2023. Lo show in onda questa sera è stato registrato presso il Teatro Manzoni di Milano dove Max Angioini ha raccontato alcune, sue esperienze con un mix perfetto di ironia, comicità e sarcasmo.

“Questo spettacolo rappresenta un po’ l’aura che c’è intorno a queste vicissitudini che si sono susseguite, tra Zelig, LoL, Italia’s Got Talent, Le Iene, Lui è peggio di me. Un sacco di esperienze. Ironicamente volevo chiamarlo miracolato”, ha spiegato a ImperiaPost Max Angioini che ha scritto lo spettacolo insieme ad Alessio Tagliento.

Anticipazioni Miracolato: tutti gli argomenti dello show di Max Angioini

Tanti gli argomenti che Max Angioini affronta nel one man show “Miracolato” partendo dalle proprie esperienze e affrontando il tutto con ironia. Dalle conversazioni ai tempi dei social alla sua relazione con lo sport, dalla maledizione di arrivare secondo fino alle ormai note rivisitazioni dei miracoli, Max Angioini regala tutto il suo talento ai telespettatori che, grazie a Italia 1, hanno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del divertimento riflettendo, contemporaneamente, su temi che riguardano tutti.

Nel corso dello spettacolo, inoltre, non mancheranno le incursioni del suo personaggio, Kevin Scannamanna con cui offre una visione diversa della vita quotidiana: “Assecondando l’immaginazione rielaboro le mie sfighe attraverso la comicità, uso il palcoscenico per esorcizzare la mia realtà, e per offrire uno spunto agli altri per affrontare la propria”, ha detto a ImperiaPost.

Come vedere in diretta streaming Miracolato di Max Angioini

Esattamente come accaduto con gli show di Andrea Pucci, anche Miracolato di Max Gioini può essere visto in diretta televisiva su Italia 1 a partire dalle 21.25 o in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere lo show anche in un momento successivo.

