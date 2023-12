Miracolo di San Gennaro del 16 dicembre si è ripetuto: sangue si è sciolto/ Video, liquefazione alle 10:40

Si è verificato il miracolo di San Gennaro. Questa mattina, nel classico scenario del Duomo di Napoli, davanti ad una folla di fedele, il “miracolo” laico, il terzo e ultimo dell’anno che cade come sempre il 16 dicembre, è avvenuto attorno alle ore 10:40. Il sangue si è così sciolto e l’avvenimento, come sottolineato da Fanpage, è stato accolto con un grande applauso dai presenti, come da tradizione. Il rito liturgico si è quindi ripetuto, così come avviene ogni anno sull’altare della Cappella della principale Chiesa partenopea. L’ampolla, dove si trova il sangue del Santo Martire, è stata prelevata dalla cassaforte quindi portata sull’altare dall’Abate Monsignor Vincenzo De Gregorio, che ha poi mostrato il prodigio ai fedeli presenti, il plasma liquefatto di San Gennaro.

Prodi: "Atreju? Invitano Musk, vivono in un mondo diverso"/ "Hanno avuto il buonsenso di non chiamarmi"

Il fatto che si sia verificato il miracolo di San Gennaro è ovviamente una buona notizia per tutti i napoletani, sia i devoti che non, visto che la liquefazione del sangue del Santo Patrono è di buon auspicio, al contrario, nel caso in cui non si fosse verificato il prodigio, sarebbe stato un sinonimo di sventure. Basti pensare, come ricorda ancora Fanpage, che il sangue non si è sciolto nel 1939 e nel 1940, rispettivamente gli anni in cui scoppiò la seconda guerra mondiale e quando l’esercito Italia entrò nel conflitto.

Arianna, moglie di Mihajlovic: “Lo sento ancora vicino a me”/ “Ha sperato fino all’ultimo di guarire”

IL MIRACOLO DI SAN GENNARO DEL 16 DICEMBRE: IL SANGUE SI È SCIOLTO. PERCHÈ SI CELEBRA OGGI

Il miracolo di San Gennaro di oggi si è comunque fatto attendere visto che stamane, alle ore 9:39, quando l’ampolla è stata prelevata dalla cassaforte, il sangue del Martire non si era ancora sciolto: i fedeli presenti sono rimasti con il fiato sospeso per praticamente un’ora prima di assistere al nuovo miracolo.

Ricordiamo che il terzo miracolo di San Gennaro, quello appunto che cade oggi, si celebra in ricordo del 16 dicembre del 1631 quando si verificò un’eruzione storica del vulcano Vesuvio. Quel giorno la lava arrivò a ridosso della città di Napoli e la leggenda narra che alcuni cittadini presero l’ampolla col sangue del Patrono e la portarono fino al Ponte della Maddalena assieme ad una sua statua: in quel punto la lava si arrestò. Clicca qui per il video del miracolo di San Gennaro

Terremoto Campi Flegrei, messa in sicurezza edifici è priorità/ Ceneri di eruzioni possono essere un rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA