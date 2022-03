Miral Rivalta, figlia di Rula Jebreal/ “Il femminismo è una questione di parità”

Chi è Miral Rivalta, figlia di Rula Jebral

Rula Jebreal è ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“. La scrittrice, tra le altre cose, ha parlato del rapporto con la figlia. Quest’ultima si chiama Miral Rivalta, ha 25 anni ed è nata dall’unione tra Rula Jebral e l’artista Davide Rivalta. La giornalista non ha mai nascosto di avere un legame fortissimo con la figlia, tanto che il suo nome compare nel romanzo scritto da lei e intitolato “La strada dei fiori di Miral” ed è stato utilizzato anche nel titolo della pellicola “Miral”, realizzata grazie a una produzione israeliana e francese. Miral Rivalta ha frequentato l’Accademia di Belle Arti a Bologna. Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale della giovane, non è chiaro se sia single o se abbia un fidanzato. In passato è spesso apparsa al fianco di un ragazzo, Enrico De Bonis, ma non si sa se i due stiano insieme oppure no.

Miral Rivalta: “Il femminismo non è una questione di potere ma…”

Rula Jebreal rivolgendosi alla figlia, Miral Rivalta, si è espressa così: “Le domande più difficili mi sono sempre state fatte da te, Miral, da quando avevi quattro anni, forse tre. Eri una giornalista nata, iniziavi sempre con un perché?”. In tal senso, anche Miral Rivalta, come sua mamma, sembra avere davvero le idee molto chiare e infatti spiega nel colloquio che ha avuto con la mamma su Marie Claire: “Mi trovo molto spesso a confrontarmi con persone più grandi e della mia età che non hanno idea di cosa sia il femminismo o che credono sia solo una questione di potere quando qui, invece, si parla di parità”. Dalla madre ha preso il carattere e la spontaneità: Miral Rivalta ha più volte espresso le sue idee sui temi affrontati nei libri e nei talk show dalla scrittrice palestinese.

