Mirko Gancitano, scivolone su Mila Suarez/ “Rifiutato il braccio? Forse voleva altro”

Si scatena un acceso botta e risposta tra Mila Suarez e Guenda Goria a La Pupa e il secchione show 2022. La seconda puntata dello show condotto da Barbara D’Urso trova la Goria in collegamento da casa, pronta a dire la sua sugli avvicinamenti di Mila al suo fidanzato Mirko Gancitano. E se la Suarez tranquillizza Guenda, dichiarando che non è il suo tipo Mirko, quest’ultimo la accusa: “Mi hai messo il culo in faccia!” Mila si difende, parla di gioco, di situazioni divertenti che si sono create in casa ma nulla di più.

Guenda Goria Vs Mila Suarez: "Grande provocatrice"/ "Tengo d'occhio te e Mirko!"

È chiaro che tra i due c’è però un’aria tesa, di ostilità quasi. La cosa, d’altronde, diventa chiara quando Barbara D’Urso li manda a posto e lui le offre il suo braccio come appoggio che lei, però, rifiuta. “Sei stata poco carina però Mila, lui ti ha offerto il braccio!”, la rimprovera la conduttrice. È a questo punto che Mirko si lascia andare ad una battuta che è però di cattivo gusto: “Forse voleva un’altra cosa”, e l’allusione arriva più che chiara, tanto che la sua stessa fidanzata, in collegamento, urla “Mamma mia!”

