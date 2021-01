Miryea Stabile, chi è?/ L’Ombrellina e amante del fitness a La pupa e il secchione e viceversa

Miryea Stabile, chi è e che lavoro fa la neo pupa de La pupa e il secchione e viceversa?

Tanta voglia di mostrarsi in tutto il suo splendore e provare a far parte del mondo dello spettacolo, anche la bella Miryea Stabile, Pupa della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, è pronta a dire la sua da stasera. Anche lei camminerà sul red carpet del programma arrivando al cospetto di Andrea Pucci che poi le dirà quale sarà il suo destino e quale il Secchione che le verrà affidato. Consigli di look, di comportamento con gli altri e di moda saranno quelli che Miryea Stabile dovrà dare al suo Secchione che, dal canto suo, dovrà cercare di mettere in riga la sua Pupa a suon di nozioni tra geografia, italiano e la tanto temuta matematica. Ma chi è Miryea Stabile?

Dal mondo del fitness al programma di Italia1

Classe 1997, la neo Pupa Miryea Stabile nasce a Brescia ma vive e lavora a Milano attualmente proprio nell’ambito sportivo che tanto ama. La giovane ha frequentato l’ ISSA Europe e lavora quindi nel settore sportivo mentre si diletta a fare l’influencer di moda e bellezza facendo la fit influencer ma anche la hostess e modella in passerella. Proprio per via del suo lavoro nel mondo del fitness, tanto da essere ambassador di Milano_Fit, ha preso parte a diversi programmi televisivi da Detto Fatto a Take me Out, da Furore a Guess My Age, fino a diventare anche Ombrellina e hostess per la Yamaha. Ciliegina sulla torta è stata la sua partecipazione tra i Belli in una delle lotte in quel di Ciao Darwin. Anche in questo caso concorrerà tra le belle con la speranza che riesca a diventare anche un po’ secchiona e, magari, vincere.



