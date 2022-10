Missile Corea del Nord sopra Giappone: allarme aereo su Tokyo/ “Atto oltraggioso”

E’ suonato un allarme aereo su Tokyo nelle scorse ore, a causa di un missile lanciato dalla Corea del Nord verso il Giappone. Ovviamente non si è trattato di un attacco di Pyongyang nei confronti dell’isola asiatica, ma di una provocazione, l’ennesima degli ultimi mesi da parte del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Il missile balistico ha sorvolato il Giappone, così come riferisce il Corriere della Sera citando i vertici militari sudcoreani; si è trattato nel dettaglio di un razzo a medio raggio che ha raggiunto un’altitudine di 970 metri, quindi ben visibile da terra, prima di cadere innocuo nell’Oceano Pacifico.

Fumio Kishida, premier giapponese, ha condannato l’atto deliberato, definendolo «oltraggioso. Ho dato istruzione di verificare eventuali danni causati dalla possibile caduta di oggetti, di raccogliere e analizzare le informazioni e cooperare con gli alleati», ha aggiunto il capo del governo. Il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha invece spiegato che «le azioni della Corea del Nord, inclusi i ripetuti lanci di missili balistici, minacciano la pace e la sicurezza del Giappone, della regione e della comunità internazionale».

MISSILE SOPRA GIAPPONE DA PARTE DELLA COREA DEL NORD: BLOCCATI TRENI E AEREI

Reazioni anche dagli Stati Uniti, che hanno parlato di risposta «robusta», e i ministri degli esteri dei due Paesi Yoshimasa Hayashi e Antony Blinken, si sono già parlati al telefono dopo il lancio, definendolo «una minaccia seria e imminente per la sicurezza del Giappone e una sfida chiara e seria per la comunità internazionale». L’allarme aereo è suonato nella notte a Tokyo, esortando i residenti di Hokkaido e Aomori a rimanere nelle proprie abitazioni o eventualmente a raggiungere i rifugi più vicini.

Inoltre sono stati fermati i treni superveloci in via precauzionale, e anche nello spazio aereo è stato diffuso un allarme vista la traiettoria del missile. Secondo quanto emerso, ad essere stato lanciato sarebbe un cosiddetto Ibm, un missile balistico intercontinentale, Intercontinental Ballistic Missile, utilizzato per il trasporto a lungo raggio di ordigni nucleari con una gittata massima superiore ai 5.500 chilometri.











