Mister Italia 2020 si ferma per coronavirus/ Rinviate selezioni dei prossimi giorni

L’epidemia da coronavirus ha bloccato numerose manifestazioni, fra cui Mister Italia 2020. Dopo il salone del mobile, Vinitaly e il festival del giornalismo di Perugia, è arrivata la sospensione anche per il noto concorso di bellezza riservato ovviamente ai soli maschi. La decisione è stata presa alla luce dell’aumentare dell’emergenza di questi giorni, e che ha indotto l’organizzazione dello stesso evento a rimandare a data da destinarsi i prossimi impegni. Di conseguenza, come si legge sulla pagina Facebook ufficiale del concorso, posticipate le selezioni, leggasi quelle di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, quella di Mantova, San Marino e infine, di Montagnana (provincia di Padova, Veneto). “La selezione di Mister Italia in programma al BIBLÒ Club di Lonato del Garda (BS) – si legge su uno dei numerosi post pubblicati sui social – è stata rinviata in osservanza al D.P.C.M. per l’emergenza COVID-19. Organizzazione Oltre il Rock e Stefano Ciffo. Presentatrice Laura Zambelli”.

MISTER ITALIA 2020 SI FERMA PER CORONAVIRUS: IL COMUNICATO UFFICIALE

Così recita il comunicato diffuso in mattinata dall’organizzazione di Mister Italia 2020: “Dopo il rinvio delle due manifestazioni in programma la settimana scorsa, una a Mestre (VE) all’ ”Eden” e una a Reggio Emilia al “Cuore Matto” in ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. in merito di contenimento della diffusione del COVID-19, sono state spostate in data da destinarsi tutte le selezioni di Mister Italia in programma fino al 9 marzo”. Per quanto riguarda invece le selezioni in programma dopo il 9 marzo, “rimangono confermate”, fanno sapere, salvo comunque disposizioni differenti da parte delle autorità preposte. Mister Italia è un concorso rivolto ai ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o residenti in Italia da almeno un anno. Il titolo è stato vinto l’anno scorso da Rudy El Kholti, eletto a settembre del 2019 in quel di Lignano Sabbiadoro.

