“Moby Prince, Marina Militare coordinò soccorsi”/ Documento ribalta le ricostruzioni

Arrivano degli importanti aggiornamenti sul caso della Moby Prince e sul dramma avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 aprile 1991, quando il traghetto si scontrò con una petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno causando 140 vittime. Come riportato dai colleghi de Il Fatto Quotidiano, in un documento finora inedito viene descritta una verità, con una ridefinizione del quadro delle responsabilità sui soccorsi alle vittime: «Quella notte a comandare era la Marina militare».

Nell’ultima testimonianza fornita alla Commissione d’inchiesta al Senato, il comandante della Capitaneria di porto Sergio Albanese confermò di essere l’unico ad aver gestito il comando delle operazione di soccorso, spiegando di non essere mai stato esautorato dagli ufficiali della Marina militare a capo del Dipartimento “Alto Tirreno” di La Spezia. Ma, dicevamo, emerge un’altra versione…

“Moby Prince, Marina Militare coordinò soccorsi”

Il documento sopra citato dalla Moby Prince è riemerso dagli archivi dell’associazione dei familiari delle vittime, da sempre costantemente alla ricerca della verità sul dramma di quasi 30 anni fa. Un atto che rimette in discussione la responsabilità esclusiva della Capitaneria, spiega Il Fatto Quotidiano, nei giorni in cui la Procura di Livorno e la Dda di Firenze proseguono le indagini sui reati di strage e omicidio plurimo aggravato. Come ricostruito nel documento, il coordinamento dei soccorsi era in capo alla Marina militare già dopo due ore dalla collisione tra Moby Prince e la petroliera. Ma non solo: il quotidiano evidenzia che alla Capitaneria di Livorno furono offerti degli elicotteri per portare avanti le operazioni di ricerca e soccorso. Proposta rispedita al mittente: la Capitaneria fece sapere che i naufraghi erano tutti morti e che la Marina militare stava provvedendo, secondo il generale Mainini. Attese novità degne di nota su questo importante aggiornamento e non è da escludere che siano reperibili riscontri nei registri di Maridipart La Spezia, considerando che i documenti non sono mai stati analizzati…

