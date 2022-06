Modello 730/ In che modo è possibile modificarlo entro il 20 giugno

Per coloro che hanno compilato il modello 730 del 2022 che da quest’anno e anche precompilato sul sito dell’agenzia delle entrate, possono modificarlo in caso di errori tra il 6 e il 20 giugno. La possibilità è aperta anche a coloro che hanno già inviato il 730 completo.

Modello 730: in che modo è possibile modificarlo

L’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito ad un contribuente che poneva il quesito sulla annullamento del modello 730 che era stato già accettato ed inviato, di poterlo fare entro il 20 giugno. L’agenzia ha chiarito infatti che è possibile procedere alla modifica soltanto previo annullamento della precedente comunicazione.

Modello 730/ Come ottenere il bonus IRPEF di 1200 euro

Per poter procedere all’operazione tuttavia è necessario accedere al sito attraverso Carta d’identità elettronica, Spid oppure con la Carta nazionale dei servizi. Le scadenze per poter inviare e presentare il 730, sono il 30 settembre per dipendenti e pensionati.

Modello 730: modello integrativo e correttivo

Tuttavia l’annullamento è consentito una sola volta entro il 20 giugno e, contestualmente alla cancellazione, deve seguire la nuova trasmissione di un nuovo modello 730 relativo ai dati del contribuente.

Modello 730 precompilato 2022/ Nuove modifiche: ecco cosa cambia

Il contribuente può alternativamente recarsi presso un CAF abilitato oppure un intermediario entro il 25 ottobre 2022 presentando modello 730 integrativo, oppure potrebbe trasmettere on-line il modello correttivo oltre questa data.

LEGGI ANCHE:

Bonus studenti universitari/ A quanto ammontano i contributi e come richiederli

© RIPRODUZIONE RISERVATA