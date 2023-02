Modello ISEE/ Come aggiornarlo per presentare la DSU e accedere ad altre agevolazioni

I cittadini italiani hanno imparato in questi anni ad usare il modello ISEE per richiedere la maggior parte dei contributi economici, oppure per inoltrare la richiesta d’accesso a prestazioni di welfare. Insomma il modello ISEE è diventato indispensabile così come procedere al rinnovo dello stesso.

Modello ISEE: come aggiornarlo

Senza modello ISEE aggiornato infatti non sarà possibile usufruire delle prestazioni, dei servizi e delle agevolazioni messe a disposizione dallo Stato. Ciò infatti consente di rinnovare l’indicatore economico e presentare all’INPS una nuova dichiarazione DSU.

Per rinnovare l’ISEE, ma anche per ottenerlo la prima volta, è richiesta la presentazione di una serie di documenti tramite cui si dichiarano eventuali variazioni relative alla situazione economica familiare, compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare. Questa dichiarazione è valida fino alla fine dell’anno fiscale, quindi fino al 31 dicembre, ma esiste la possibilità di estendere al 15 gennaio la validità dello stesso, prima di richiederne uno nuovo.

La DSU può essere presentata all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata, a un Centro di Assistenza Fiscale (Caf) o direttamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Modello ISEE: quali documenti è necessario presentare

In merito i dati di chi effettua la dichiarazione ai fini ISEE, è necessario presentare:

il documento di identità;

le informazioni sulla residenza del nucleo familiare;

i dati che riguardano la casa di abitazione, anche se in affitto.

Inoltre, sono necessari anche i codici fiscali di tutti i componenti, eventuali verbali di invalidità e le targhe degli automezzi.

Documenti sui redditi per l’ISEE 2023

I dati sui redditi per l’ISEE 2023 fanno riferimento al patrimonio posseduto a fine 2021 e vanno presentati tramite la copia del Modello Redditi o del Modello 730 con la Certificazione Unica in copia.

Devono essere allegati anche i seguenti documenti:

copia certificazione per redditi esenti o con ritenuta alla fonte percepiti nel 2021;

copia dei cedolini paga per i lavoratori del pubblico impiego;

eventuali assegni di mantenimento per figli ed ex coniuge versati nel 2021;

importo eventuali assegni familiari percepiti nel 2021.

Dati sul patrimonio mobiliare e immobiliare

Per dichiarare la situazione patrimoniale e rinnovare l’ISEE 2023, sono necessari:

i dati catastali e valore imponibile IMU degli immobili in possesso al 31 dicembre 2021;

eventuale mutuo per acquisto dell’immobile, compresa copia del piano di ammortamento;

il valore commerciale di eventuali aree fabbricabili;

altri prodotti di risparmio o investimento, come conti correnti, carte di credito prepagate e libretti di risparmio con giacenza media 2021, titoli, fondi, depositi, buoni fruttiferi postali, azioni, obbligazioni, assicurazioni vita, vincite lotterie.

