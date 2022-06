Modello Isee/ Corrente, ordinario, di prestazione o ristretto?

Come sappiamo il modello Isee è fondamentale per ottenere moltissime agevolazioni da parte dello stato che, molto spesso, ne eroga alcune direttamente a coloro che hanno richiesto il modello per tempo. Per questo motivo molte persone hanno deciso di richiedere il modello Isee preventivamente.

Modello Isee: ordinario o corrente

Ma il modello Isee tende a fotografare la situazione economica di un soggetto nei due anni precedenti, il modello Isee corrente invece è un tipo di modello che si richiede quando la situazione economica di un soggetto è peggiorata nell’ultimo periodo tale da rendere impossibile il sostegno personale.

Solitamente non è possibile richiedere l’ISEE corrente se non si sia richiesto prima l’ISEE ordinario. L’ISEE corrente viene utilizzato molto spesso per le richieste di reddito di cittadinanza in soggetti che hanno improvvisamente perso il lavoro oppure per quei soggetti la cui condizione economica è, per vari motivi, peggiorata all’improvviso e quindi vogliano fare richiesta di reddito di emergenza.

Modello Isee: di prestazione o ristretto

Esiste poi una terza tipologia di ISEE che è quello di prestazione che permette di fotografare la situazione familiare se il reddito è il patrimonio complessivi sono diminuiti almeno del 30% nel 2021 rispetto al 2020.

Per questa tipologia di se non serve dimostrare quanti risparmi si abbiano sul conto corrente, ma soltanto quanto mese per mese si riesca a racimolare per vivere. Se questi importi sono diminuiti del 30%, sarà possibile richiedere l’ISEE di prestazione.

Invece l’ISEE fotografa anche la giacenza media sul conto corrente per quanto concerne la tipologia di modello ordinario. Invece il reddito IRPEF tiene conto solo delle entrate effettive.

Esiste poi l’ISEE per minorenni volto all’ottenimento dei buoni scolastici a livello di enti locali e poi l’ISEE universitario volto all’iscrizione degli enti accademici universitari come gli atenei.

Esiste infine anche l’ISEE ristretto, volto a comprendere la situazione economica di un soggetto in un periodo ben prestabilito soprattutto quando si usa fare ricorso per ottenere un assegno alimentare dal coniuge. Con questo ISEE infatti si identifica la situazione economica di un solo soggetto, senza considerare anche gli eventuali figli inseriti ancora nello stato di famiglia benché non più a carico.

Per ottenere l’ISEE bisogna preventivamente presentare la dichiarazione sostitutiva unica, la cosiddetta DSU e, dopo 10 o 15 giorni si ottiene la pratica rivolgendosi direttamente ad un CAF abilitato oppure direttamente dal sito dell’INPS facendo accesso con le proprie credenziali spid.











