MODRIC AL MILAN, NUOVO INDIZIO/ Il Real lo vuole scambiare per Neymar, ma…

Modric sì, Modric no: il tormentone in casa Milan continua perché il centrocampista croato, Pallone d’Oro dell’ultima stagione, continua a seminare indizi sui social. In particolare, sono stati due like a far parlare di una simpatia di Modric per il club meneghino e di possibili abboccamenti: dopo il like messo sul profilo ufficiale Instagram del club all’esordio in campionato dei rossoneri contro l’Udinese, adesso si è fatto registrare un nuovo “mi piace” al post sul successo del Milan in occasione della Supercoppa Italiana del 2011 disputata contro l’Inter a Pechino, del quale è appena caduto l’anniversario. Ma questo gradimento di Modric potrebbe scontrarsi con i piani del Real Madrid, che vorrebbe usare il croato come pedina di scambio per una clamorosa trattativa.

I BLANCOS VOGLIONO NEYMAR E OFFRONO MODRIC

Rumors dalla Spagna si dicono sicuri della possibile apertura di una trattativa che porterebbe il fuoriclasse brasiliano Neymar al Real Madrid dal Paris Saint Germain. E per convincere i francesi, i Blancos avrebbero pronta un’offerta da 120 milioni di euro più il cartellino di Modric. Dunque una proposta stratosferica considerando che per Modric il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro più un contratto da 7,5 milioni di euro l’anno per il Pallone d’Oro. Se Modric accettasse il PSG per non mettere i bastoni tra le ruote al sogno Neymar, che i tifosi del Real Madrid vivrebbero anche come uno smacco agli odiati rivali del Barcellona, salterebbero però tutti i piani rossoneri, al di là dei “like” che Modric si diverte a piazzare qua e là sui post rossoneri.

