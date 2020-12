Moglie e fidanzate Diego Armando Maradona/ Claudia Villafañe, Sinagra, Ojeda e…

Se si parla di amori e di ex fidanzate di Diego Armando Maradona la lista è piuttosto lunga. La vita del Pibe de oro è stata ricca di donne bellissime, modelle ma anche donne ‘normali’, lontane dai riflettori. La prima nota al pubblico è la fidanzata di gioventù del calciatore, poi diventata sua moglie: Claudia Villafañe. I due si sono sposati nel 1989 nella Chiesa del Santissimo Sacramento di Buenos Aires e hanno avuto due figlie, Dalma Nerea e Giannina Dinorah. Hanno poi divorziato nel 2004 sebbene Claudia Villafane avesse già chiesto il divorzio il 7 marzo 1998 per “abbandono della casa”. Altro noto amore di Maradona è stato Cristiana Sinagra. Diego la frequentava quando ancora era fidanzato con la Villafane e si diceva che al contempo frequentasse anche la ballerina e showgirl Heather Parisi. Dalla loro relazione è nato Diego Armando Maradona Junior.

Da Veronica Ojeda a Natalia Garat: fidanzate e amori del passato di Maradona

Tra gli amori di Maradona impossibile non citare Veronica Ojeda. L’argentina era al tempo un’insegnante di ginnastica di vent’anni più giovane del calciatore. I due si conobbero in occasione delle nozze di suo cugino, nel 2005. Dalla loro relazione è nato nel 2013 Diego Fernando. Nella vita di Maradona è poi arrivata Valeria Sabalain, una cameriera di Mar del Plata con la quale il calciatore ha avuto una relazione molto breve. I due hanno avuto una figlia, Jana, che è stata riconosciuta solo alcuni anni dopo. L’ultima storia nota di Diego Armando Maradona in ordine di tempo è stata quella con la calciatrice Rocio Oliva. I due sono stati insieme dal 2013 al 2018 e anche in questo caso si è trattato di un amore molto complicato. Maradona avrebbe avuto un flirt anche con la modella Natalia Garat, morta a soli 23 anni. Da quella relazione sarebbe nato un figlio, Santiago Lara, che ha cercato di essere riconosciuto come figlio legittimo del calciatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA