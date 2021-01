Moglie e figli di Oney Tapia chi sono? Al momento non abbiamo una risposta ufficiale visto che molto spesso si è parlato di lui come di un uomo sposato con figli ma non abbiamo dettagli sulla sua famiglia. Sui social non si vede in compagnia di moglie e figli ma le poche cose che si sanno su di loro è che il loro matrimonio è solito e che dal loro amore sono nate tre figli femmine. Del resto non si capisce molto anche se molgi articoli che raccontano la sua storia parlando anche di un matrimonio. Anche la nazionalità della moglie è misteriosa visto che non sappiamo bene se l’atleta si sia innamorato del nostro Paese agli inizi del 2000 e se questo sia successo in concomitanza con l’innamoramento di una donna oppure se sia arrivato qui con una fidanzata al suo fianco.

Moglie e figli di Oney Tapia chi sono? “Loro mi stanno accanto e..”

Alla domanda moglie e figli di Oney Tapia chi sono chi può rispondere? Sicuramente potrebbe farlo il diretto interessato ospite a Oggi è un altro giorno proprio nel pomeriggio per la gioia dei suoi fan che possono sentire di nuovo il racconto della storia del super atleta paralimpico, un uomo che è riuscito a trasformare la sua sventura in un punto di forza, un vero e proprio esempio per i suoi colleghi ma anche per il pubblico che ha avuto modo di conoscerlo tramite la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2017.



