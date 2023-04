Mogol e Mario Lavezzi/ “Sanremo 2023? Mediocre, l’eccellenza dov’era?”

Incrocio fra Mogol, al secolo Giulio Rapetti con Mario Lavezzi, suo amico come riportato sul portale di ‘Novella 2000’. E quest’ultimo non le ha mandate a dire quando si parla di amore: “Mogol ha sempre scritto un disco nuovo, sempre ispirato”.

Mogol e Lavezzi hanno parlato del Festival di Sanremo 2023 utilizzando delle parole al vetriolo. Non sono rimasti soddisfatti di quest’ultima edizione nella quale ha trionfato Marco Mengoni.

Mogol "feci ubriacare maestro di musica per non studiare"/ "Prego sempre per il Papa"

Mogol e Mario Lavezzi contro Sanremo

Quando si parla di musica e canzoni, Mogol e Mario Lavezzi non tacciono. E se, poi, si parla di Sanremo 2023 non hanno mezze misure: “L’eccellenza dov’era? Non c’era!”. I due artisti, in modo diretto hanno espreso il loro pensiero: “Prima c’era anche gente competente che poi selezionava le più belle canzoni. Poi è andato tutto un po’ a pu***ne, diciamoci la verità”, hanno dichiarato a ‘Novella 2000’. Questa opinione è stata riferita anche alla rivista ‘Rolling Stone’.

Mogol/ "Mandai una lettera a Lucio Battisti in ospedale, lui si commosse"

Mogol e Mario Lavezzi continuano a scrivere capolavori, a volte “nascosti”, tanto da dare il titolo alla raccolta uscita il 17 marzo per Nar International/Artist First, ‘Capolavori Nascosti’. Hanno recuperato 13 brani scritti a quattro mani e condivisi con alcuni dei più noti artisti italiani, tra i quali Riccardo Cocciante, Raf, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Mango, Luca Carboni, Gianni Morandi, Biagio Antonacci e Ornella Vanoni. C’è anche un inedito, dal titolo ‘Una storia infinita’ dove Mario Lavezzi canta con Cristina Di Pietro. L’avevano presentata ad Amadeus per il Festival di Sanremo di quest’anno ma l’ha bocciata.

Mario Lavezzi e Mogol/ Ex Camaleonti: "Ero farfallone". Paroliere: "La verità è che…"

Il nuovo album di Mogol e Mario Lavezzi

L’album ha il pregio di presentare agli ascoltatori le più belle canzoni firmate dai due artisti nel corso del loro lungo sodalizio. ‘La storia infinita’, ovvero il nuovo brano di Mario Lavezzi e Mogol, sarà accompagnato da un videoclip e sarà disponibile anche sulle principali piattaforme per l’ascolto in streaming.

Questa la tracklist, con la serie di collaborazioni, canzone per canzone: Bianche raffiche di vita (Mario Lavezzi, Mango, Laura Valente, Luca Carboni); Per fortuna che ci sei (Mario Lavezzi, Dave Pearlman); Giorni leggeri (Mario Lavezzi, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla); L’amico latino (Mario Lavezzi); Non è una bella idea (Mario Lavezzi); Per la gloria (Mario Lavezzi, Gianni Bella, Riccardo Cocciante, Mango, Raf); Zitta (Mario Lavezzi, Ramòn Stagnaro); Una vita normale (Mario Lavezzi, Giulia Fasolino); Anche settembre (Mario Lavezzi, Elena Roggero); Ci vorresti tu (Ornella Vanoni, Mario Lavezzi); La bandiera (Mario Lavezzi, Biagio Antonacci); Avanti così (Mario Lavezzi); Momento delicato (Mario Lavezzi, Fiorella Mannoia); Una storia infinita (Mario Lavezzi, Cristina di Pietro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA