“Molti italiani faranno debiti per le vacanze”/ Esperta: “C’è una lacuna finanziaria”

Sono molti gli italiani che si faranno i debiti durante questa estate, pur di andare in vacanza. E’ questa la “denuncia” dell’avvocato Monica Pagano, esperta di sovraindebitamento, che parlando con i colleghi dell’Huffington Post, ha snocciolato la questione così: “All’epoca degli influencer e di Instagram molti italiani vivono al di sopra delle proprie possibilità e pur di andare in vacanza contraggono debiti”. La dottoressa Pagano racconta di come il debito medio di un italiano si aggiri “attorno ai 100.000 euro e arriva fino ai 210.000 se a contrarlo è un’impresa”.

"Stalking non è più aggravante femminicidio"/ Ma non è vero: cos'ha deciso Cassazione

La situazione sta leggermente migliorando dopo la ripresa economica fornita dalla “sicurezza” dei vaccini, ma non è tutto oro ciò che luccica: “In questa fase di ripresa grazie alla campagna vaccinale, i consumi sì riprenderanno, ma non saranno poche le persone che pur di fare shopping chiederanno aiuto alle società finanziarie”. Secondo la Pagano c’è un problema di fondo: “Una profonda lacuna di cultura finanziaria”, che porta di fatto le persone a non saper gestire le proprie finanze e a vedere le proprie case pignorate: “Le case pignorate – dice a riguardo – cioè quelle che poi vengono vendute all’asta per sanare i debiti. Con il Covid sono scese a circa 110.000 i lotti di aste, ma solo perché in fase di pandemia sono stati sospesi i pignoramenti delle prime case, sennò sarebbero il doppio. Dal primo di luglio 2021, però, sono riprese, quindi sono circa 250.000 i lotti in asta”.

Green Pass al contrario per negozio di Pistoia/ “Sei sei vaccinato non puoi entrare”

L’ESPERTA: “FARANNO I DEBITI PER ANDARE I VACANZA, NON VOGLIONO RINUNCIARE”

Secondo l’esperta molte persone nella nostra società “Tendono a vivere al di sopra delle proprie possibilità. Secondo me in realtà le motivazioni sono tante e molte sono ataviche. Viviamo in una società consumistica che ci bombarda quotidianamente con pubblicità, con l’idea che io possa ottenere quel bene, che basti un piccolo finanziamento e che possa persino restituirlo”.

E gli indebitamenti per le vacanze sono l’esempio più lampante: “Ovviamente non è così comune come comportamento, ma ci sono. Quando arrivano da me clienti ai quali chiedo ‘Scusi, se aveva questa esposizione, perché va in vacanza?’ Loro mi rispondono ‘E come faccio, mica posso rinunciare ad andare al mare?’”.

“Allerta meteo, evitate di mettervi in viaggio”/ Lombroso “State fermi ad ogni costo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA