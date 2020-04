Momentum/ Video, su Italia 1 il film con Olga Kyrulenko (oggi, 16 aprile 2020)

Pubblicità

Momentum va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 16 aprile, alle ore 21:20 la messa in onda del film di genere azione thriller. Si tratta di una pellicola è stata realizzata nel 2015 grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti d’America e Sudafrica per la regia di Stephen Campanelli mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e realizzati da Adam Marcus e Debra Sullivan. Il montaggio è stato realizzato da Doobie White, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Glen MacPherson mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Laurent Eyquem. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Olga Kyrulenko, James Purefoy, Morgan Freeman, Karl Thaning, Colin Moss e Lee Ann Summers.

Momentum, la trama del film

Ecco la trama di Momentum. In una delle più importanti banche della Città del Capo in Sudafrica una banda di criminali e rapinatori sta portando in essere un incredibile colpo dal valore di svariati milioni di dollari. I ladri sono riusciti ad elaborare un apposito piano grazie al quale sono entrati nel caveau della banca riuscendo a mettere le mani sui quantitativi davvero incredibile dollari e di tanti altri oggetti preziosi. Una volta completata la rapina i vari componenti si mettono in viaggio per scappare ai possibili tentativi di arresto da parte delle forze dell’ordine ma le cose non vanno come programmato. Nello specifico iniziano a litigare una donna di nome Alex e un altro rapinatore i quali arrivano addirittura a spararsi a vicenda. L’uomo rimarrà ucciso mentre Alex seppur ferita riesce a mettersi in salvo tenendo fede a quello che era il resto del piano sia ritrovando l’altro componente della banda che peraltro è anche il suo ex fidanzato di nome Kevin all’interno di un albergo della città.

Nel frattempo un potente senatore degli Stati Uniti d’America ha ingaggiato un gruppo di mercenari per occuparsi della vicenda ed in particolar modo per rintracciare i criminali prima che possano svanire nel nulla. In effetti i mercenari riusciranno a ritrovare Kevin il quale stava dividendo il bottino con la propria ex ragazza Alex. A quanto sembra il senatore non è per nulla interessato ai milioni di dollari bensì ad un importante dispositivo all’interno del quale sono stati salvati dei dati compromettenti e che quindi devono essere assolutamente recuperate ad ogni costo. Nonostante Kevin sia sottoposto ad incredibili torture decide di non rivelare il luogo dove è stato salvato il dispositivo facendo capire alla propria ex compagna dove si trovi. Alex peraltro ha un passato all’interno delle Forze Speciali degli Stati Uniti d’America e riuscirà a mettere le mani sul dispositivo e soprattutto a salvarsi dai vari tentativi di cattura arrivando nella città di Londra dove smaschera un diabolico piano ai danni degli Stati d’America ed in particolar modo con l’obiettivo principale, un attacco a Chicago.

