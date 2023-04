Monaco buddista regala soldi da una gru/ Video, festa sopra le righe in Thailandia

Sta facendo il giro del mondo, divenendo virale tramite il web e i social, il video di un monaco buddista che ha distribuito soldi alla folla dopo essersi alzato in volo su una gru. Come riferisce il magazine online Open, protagonista di tale show è stato il thailandese Phra Khru Phot Suwannarat, alias Luang Phor Kaen, che ha deciso di festeggiare il suo 46esimo compleanno, nonché il 24esimo anno come monaco buddista, in un modo decisamente sopra le righe. Dopo aver noleggiato una gru, ha agganciato alla stessa una tenda volante, quasi come fosse su una mongolfiera, per poi iniziare a lanciare contanti sulla folla, esattamente 150.000 baht, al cambio circa 4.022 euro.

"Libertà vigilata misura alternativa a carcere"/ Consulta "Non è sanzione aggiuntiva"

Non contento il 46enne monaco ha anche regalato alla folla altri omaggi. L’episodio si è verificato presso il tempio Wat Suwannarat Phothiyaram, nel distretto di Lamduan, nella provincia di Surin, nel Nord-Est della Thailandia. Moltissime, per ovvi motivi, le persone che sono accorse sul luogo dei festeggiamenti, ma come fa notare anche Open, si è trattato di un evento che forse poco si sposa con i classici principi del buddismo, visto che i monaci non dovrebbero possedere del denaro o comunque non ostentare o accumulare ricchezze.

Nel 2100 gli italiani vivranno più di 90 anni/ Ma la popolazione diminuirà

MONACO BUDDISTA REGALA SOLDI ALLA FOLLA: IN THAILANDIA LA DOTTRINA…

Siamo infatti abituati a vedere i monaco buddisti come persone molto umili e spoglie da qualsiasi ricchezza, anche perchè la dottrina theravāda li considera degli ostacoli al raggiungimento del nirvana.

Purtroppo sembra che la maggior parte dei monaci non segue questo principio in Thailanda, stando a quanto emerso da un sondaggio che è stato realizzato del Center for Buddhism Studies dell’Università di Chulalongkorn. I monaci hanno però affermato di aver messo da parte il denaro in favore delle carte di credito. Evidentemente Luang Phor Kaen la pensa diversamente, visto che è salito con un ben malloppo di soldi, come detto sopra circa 4.000 euro cartacei, per poi donarli direttamente ai suoi fedeli. Clicca qui per il video di quanto accaduto.

Papa Francesco: “attenti ai diavoli educati”/ “Dò fastidio a Satana perché seguo Dio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA