Mondialpol commissariata per sfruttamento dei lavoratori/ “Paghe basse e minacce se…”

Mondialpol è stata sottoposta a controllo giudiziario, una sorta di commissariamento. La celebre società, leader nei servizi di vigilanza privata, deve rispondere dell’accusa di caporalato e sfruttamento dei lavoratori. L’indagine del pubblico ministero della Dda di Milano chiama in causa il triennio 2019-2021 ed è stata assegnata al Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza meneghina.

Come riportato da La Stampa, i lavoratori di Mondialpol sarebbero stati pagati poco più di 5 euro lordi – 5 euro e 37 centesimi – all’ora e minacciati di trasferimento se non accettavano le condizioni. Il comparto interessato è quello dei custodi non armati. Ora il decreto dovrà essere convalidato dal gip Domenico Santoro. Ricordiamo che recentemente era già stata commissariata Sicuritalia, azienda dello stesso settore.

Mondialpol commissariata per sfruttamento dei lavoratori

Le indagini “stanno portando alla luce fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, realizzati attraverso un assiduo sfruttamento dei dipendenti perpetrato, approfittando del loro stato di bisogno, da parte di un’importante azienda che ha corrisposto al proprio personale retribuzioni ben al di sotto della soglia di povertà, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”, le parole del procuratore Marcello Viola. Nel mirino le retribuzioni al di sotto della soglia della povertà e sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Stipendi al di sotto dei 1000 euro, ma non solo: “Al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, applicando le quali si arriva a un netto di 650 euro al mese”, ha rimarcato il pubblico ministero. Storari ha inoltre parlato “di illegalità aggravata dall’elevato numero di lavoratori coinvolti, nonché di concorrenza sleale posta in essere dalla società”. Gli indagati sono la stessa società, Vedetta 2 Mondialpol spa e il suo legale rappresentante, Fabio Mura.

