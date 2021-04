Monica Leofreddi/ “Felice con Gianluca Delli Ficorelli. Prima di lui, nozze lampo…”

Il percorso televisivo di Monica Leofreddi è cosa nota al pubblico italiano ma in tanti ricordano anche la sua storia d’amore con Antonella Venditti, finita in modo brusco. Un amore di gioventù, oggi un ricordo lontano, anche perché nella vita della Leofreddi c’è Gianluca Delli Ficorelli. dentista con la quale è sposata dal 2015. Da questo matrimonio sono nati due figli, Riccardo e Beatrice.

Un amore che è arrivato nella maturità: “A chi mi dice che mi sono sposata troppo tardi – ha sottolineato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi qualche tempo fa – rispondo che l’ho fatto nel momento giusto, con la persona con la quale invecchierò. Siamo felici e abbiamo già due splendidi bambini, non potrei desiderare altro”.

Monica Leofreddi e il matrimonio lampo in gioventù: “Un ragazzo argentino…”

Quello con il suo attuale compagno Gianluca Delli Ficorelli non è stato però il suo primo matrimonio. Monica Leofreddi ha raccontato di avere alle spalle un matrimonio lampo celebrato con un amore di gioventù, un ragazzo argentino. “In passato ho commesso l’errore di sposarmi con un ragazzo argentino. Ero giovane, è stata una sbandata”, ha infatti rivelato nel corso dell’intervista. Ospite la scorsa estate di Pierluigi Diaco, la Leofreddi ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile che l’ha portata a decidere di abbandonare la trasmissione L’Italia sul 2 con Milo Infante: “Mio padre era in fin di vita, stavo costruendo un rapporto con il mio compagno Gianluca Delli Ficorelli, ma i figli non venivano… Ho lasciato la conduzione quando il programma era al 22 per cento“, ha ammesso.

