Monica Rossana Bellini: l’anello del Qatargate/ Cosa c’entra con Panzeri e Giorgi?

Monica Bellini e il Qatargate

Monica Rossana Bellini è il nome della commercialista che, secondo un servizio della trasmissione Fuori dal coro, potrebbe essere stata l’anello di congiunzione tra Panzeri e Giorgi, nomi particolarmente importanti nello scandalo Qatargate che sta investendo il parlamento europeo. Commercialista milanese, ha un reddito da 270 mila euro all’anno secondo la trasmissione Mediaset, è proprietaria di 4 alloggi in tutta Italia e, soprattutto, è l’addetta ai conti del Partito Democratico in Lombardia.

A sollevare dei dubbi sulla posizione di Monica Bellini è, sempre durante la trasmissione Fuori dal coro, il giornalista Luca Fazzo. “Nell’economia della vicenda”, del Qatargate, spiega, “svolge un ruolo importante. Spiega come le attività di Panzeri fossero contigue al mondo dei Democratici di sinistra”. Inoltre, nell’ambito dello scandalo, spiega ancora il giornalista, “prima si pensava che il rapporto tra Panzeri e Giorgi fosse nato a Bruxelles. Ora si scopre che il padre di Giorgi ha un’attività (il Liberty Caffé di Milano), che poi diventa la società del marito e della figlia di Panzeri. L’anello di congiunzione è Monica Bellini“.

La risposta di Monica Bellini alle accuse

Inoltre, secondo il giornalista Fazzo, sempre durante la trasmissione Fuori dal coro, della figura di Monica Bellini non sarebbe chiaro neppure “perché Pisapia, che era alla testa del secondo comune d’Italia, con una quantità di professionisti a disposizione, va a scegliere proprio lei, che era tra i nomi più delicati“. E non è chiaro neppure “perché il suo successore Sala fa la stessa cosa. Perché tutti i sindaci dell’hinterland di Milano, e della stessa città, hanno scelto, tra 10mila commercialisti, la Bellini?”, si chiede in conclusione il giornalista.

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza italiana ha perquisito gli uffici di Monica Bellini a Milano, ma non sembra essere attualmente iscritta al registro degli indagati. Decisi ad andare fino in fondo, i giornalisti di Fuori dal coro hanno constatato come nessuno nel palazzo in cui lei ha lo studio a Milano la conosca, mentre nella politica sarebbe un volto piuttosto noto, conosciuta con il nome di “la Ragioniera” con la R maiuscola. Commercialista della famiglia Panzeri e socia della famiglia Giorgi, è il Pubblico Ministero belga a supporre che Monica Bellini sia la mante contabile delle iniziative del Qatargate. Lei, di contro, intervistata al telefono da Fuori dal coro, ha prima detto di essere impegnata e di richiamarla in serata, per poi non rispondere più alle telefonate.











