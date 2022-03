Monitoraggio Iss 25 marzo: indice Rt 1,12/ Salgono incidenza e ricoveri in area Covid

Continuano a salire incidenza e indice Rt, insieme ai ricoveri in area non critica. Lo evidenza il nuovo monitoraggio Covid condotto dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Dunque, la curva epidemica continua la sua crescita, anche se comunque è lenta. L’incidenza settimanale si attesta a 848 casi per 100mila abitanti rispetto ai 725 del precedente monitoraggio. L’indice Rt arriva a 1,12 (range 0,87 – 1,44) rispetto allo 0,94 della rilevazione precedente, con un valore quindi superiore alla soglia epidemica.

Bollettino vaccini covid oggi 25 marzo/ 91.3% di italiani con almeno una dose

Lo stesso andamento, precisa Quotidiano Sanità, si registra per l’indice di trasmissibilità che è basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt 1,08 (1,05-1,11) al 15 marzo contro Rt 0,90 (0,88-0,93) all’8 marzo. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, continua il calo, ma la discesa è lieve per le terapie intensive: a livello nazionale è al 4,5% rispetto al 4,8% della settimana scorsa, ma tornano ad aumentare i pazienti ricoverati in aree mediche non critiche, dove infatti si registra il 13,9% dell’occupazione contro il 12,9% dello scorso monitoraggio.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 marzo/ Solo 41 pazienti ricoverati in T.I.

MONITORAGGIO COVID: FOCUS PRESSIONE OSPEDALIERA

Il monitoraggio Covid curato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), rileva che ci sono quattro regioni/PPAA classificate a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza, mentre le altre sono classificate a rischio moderato, di cui tre ad alta probabilità di progressione a rischi alto, secondo il DM del 30 aprile 2020. Le regioni con la percentuale più alta di ricoverati in terapia intensiva sono Sardegna, Sicilia, Puglia e Abruzzo (sopra 7%). Invece per quanto riguarda l’occupazione di aree mediche, quelle con la percentuale più alta sono Calabria e Umbria, sopra il 30%, con la Basilicata al 25,7%.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 marzo/ -19 in T.I., positività 15%

Per quanto riguarda invece il contact tracing, spiega Quotidiano Sanità, la percentuale dei casi rilevati tramite l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve crescita (15% vs 14% la scorsa settimana), mentre è stabile la percentuale dei casi rilevati tramite la comparsa dei sintomi (37% vs 37%). Invece è in lieve calo quella dei casi diagnosticati con attività di screening (48% vs 49%).











© RIPRODUZIONE RISERVATA