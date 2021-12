Monitoraggio Iss: boom incidenza casi 783/ Rt 1.18, terapie 12,9%, ricoveri al 17,1%

Con qualche ora di ritardo rispetto al consueto, è uscita la bozza del monitoraggio Iss presentata in Cabina di regia anti-Covid con gli ultimissimi dati della pandemia Covid nel nostro Paese per l’anno 2021: la variante Omicron continua a farsi sentire e il monitoraggio registra il massimo aumento mai visto prima per i contagi, in crescita ma non esponenziale ricoveri e rianimazioni.

L’incidenza dei contagi in Italia passa da 351 della scorsa settimana al dato monstre di 783 casi per 100mila abitanti: il monitoraggio Iss-Ministero della Salute sottolinea poi l’aumento lieve dell’indice di contagio a 1.18, mentre è «stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,11 (1,07-1,13) al 20 dicembre rispetto Rt = 1,11 (1,07-1,14) al 13 dicembre». Per il presidente Iss Silvio Brusaferro – intervistato dal “Corriere della Sera” in vista dell’ultimo monitoraggio di giornata – «La crescita dei casi è netta e rapidissima.Siamo a oltre 600 positivi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. E un segnale chiaro. […] Più colpiti i giovani. Sono dati in linea col resto d’Europa.La curva dell’epidemia è ancora in salita».

MONITORAGGIO ISS, I DATI SULLE REGIONI: CHI CAMBIA COLORE

Dal monitoraggio presentato in Cabina di regia risulta ancora in aumento l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive: «tasso di occupazione in terapia intensiva è al 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre) vs il 10,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 23 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 17,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre) vs il 13,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 23 dicembre)». 2 Regioni a rischio alto, 7 “moderato”: dal 3 gennaio 2022 le prossime Regioni pronte a cambiare colore sono Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia, mentre la sfiorano soltanto Emilia Romagna e Umbria (diverranno 11 le zone gialle nazionali, nessuna arancione). Come conferma il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, la Lombardia presenta dati da zona gialla ormai da qualche giorno, con le rianimazioni al 13,3% e i ricoveri in reparti ordinari al 17,5%: il Piemonte diverrà zona gialla in quanto l’incidenza è raddoppiata in una settimana (oggi 1.012 casi), reparti ordinari al 20,2% e terapia intensiva al 16,2%. Lazio in “bilico” ma comunque con dati da zona gialla: 515 incidenza, 17,6% reparti, 12,6% terapia intensiva; da ultimo la Sicilia dove l’incidenza è più bassa (390 su 100mila abitanti), con reparti ordinari al 20,3% e terapie intensive all’11%.

