Monitoraggio Iss, contagi covid +51.9%/ Crescono anche i ricoveri, decessi in calo

Anche oggi, venerdì 7 ottobre 2022, andremo a fare il punto sul covid con il consueto monitoraggio settimanale a cura dell’Iss, all’esame stamane della Cabina di regia. Così come comunicato dai vari bollettini degli ultimi giorni, viene confermata anche dall’Istituto superiore di sanità la crescita della curva dei contagi, accompagnata da un aumento dei ricoveri ospedalieri anche in terapia intensiva.

Bollettino coronavirus Lombardia 7 ottobre/ Torna a crescere il tasso di positività

Continua invece, fortunatamente, a puntare verso il basso il dato relativo dei decessi, anche se, come ormai abbiamo imparato, il numero dei morti tende a “registrare” i nuovi contagi con qualche settimana di ritardo, di conseguenza è probabile che già da venerdì prossimo si registri un’inversione di tendenza. Per quanto riguarda i dati contenuti nel monitoraggio Iss, l’incidenza è salita a quota 441 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 323 di sette giorni fa, e nel contempo è cresciuto anche il famoso Rt, l’indice di trasmissibilità, portatosi a 1.18. Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, cresce di più di due punti percentuali il tasso di occupazione nei posti letti in area medica, passati dal 6 all’8.2%, anche se la soglia di allerta resta comunque ancora lontana (15%).

Bollettino coronavirus Italia 7 ottobre/ Sebastiani: "Tornino le mascherine a scuola"

MONITORAGGIO ISS: DECESSI DA COVID IN CALO DELL’8.5%

In aumento anche il dato relativo all’occupazione in terapia intensiva, ma il numero non preoccupa, visto che la crescita è stata di soli 0.4 punti percentuali (da 1.4 a 1.8, limite di allerta è il 10%). Il balzo verso l’alto viene evidenziato nel monitoraggio Iss odierno dai contagi, cresciuti di ben il 51.9% rispetto ad una settimana fa, precisamente 244.353 casi rilevati rispetto ai 160.820 di una settimana fa.

In crescita, di riflesso, le persone al momento positive, 491mila contro 444mila, così come quelle in isolamento, 486mila vs 440mila, e quelle ricoverate, 4.814 in area medica e 155 in terapia intensiva. A proposito della rianimazione, l’Iss segnala che gli ingressi, dopo aver toccato il minimo da luglio 2021, sono praticamente raddoppiati, registrando una media di 21 nuovi ricoveri al giorno, contro gli 11 della precedente rilevazione. Buone nuove infine per quanto riguarda i morti da covid, in calo dell’8.5%: 40 di media nell’ultima settimana contro i 44 di sette giorni fa.

CORONAVIRUS LOMBARDIA BOLLETTINO 6 OTTOBRE/ 16 morti, 9124 casi, -2 terapie intensive

© RIPRODUZIONE RISERVATA