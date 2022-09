Monitoraggio Iss: indice Rt stabile 0,91/ Covid: torna a salire l’incidenza

Come ogni settimana, ecco l’appuntamento con il monitoraggio Iss-Ministero della Salute per fare il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica in Italia. Come segnalato dalle autorità sanitarie, dopo diverse settimane torna a crescere il numero di casi positivi di Covid. L’incidenza passa da 186 a 215 ogni 100 mila abitanti. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l’indice Rt, che si conferma a 0,91.

Il monitoraggio Iss e Ministero della Salute ha fatto il punto della situazione sul capitolo ricoverati. Per quanto concerne l’occupazione dei letti sono stabili le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è fissato all’1,4 per cento. In ribasso, invece, il tasso di occupazione dei letti in area non critica: dal 5,7% di sette giorni fa al 5,3% odierno.

IL MONITORAGGIO ISS-MINISTERO SALUTE

Il monitoraggio Iss-Ministero della Salute ha poi analizzato il rischio delle varie regioni. Due regioni sono classificate a rischio alto, undici a rischio moderato e otto a rischio basso. Tra queste, docici riportano almeno una allerta di resilienza, mentre tre riportano molteplici allerte di resilienza. Infine, il punto sui casi positivi del monitoraggio Iss-Ministero della Salute: “La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (11% vs 11%). In leggero aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (53% vs 51%), mentre diminuisce leggermente la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (36% vs 37%)”, riporta Quotidiano Sanità.

