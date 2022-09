Monitoraggio Iss, sale Rt a 0.92/ Covid però indebolito: calo ricoveri, incidenza giù

LA BOZZA DEL MONITORAGGIO ISS: SALE RT COVID, SCENDE L’INCIDENZA

Il secondo monitoraggio Iss-Ministero della Salute del mese di settembre vede in sostanza confermarsi quanto emerso finora dall’ultimo “trend” della pandemia da Covid-19: il virus si è decisamene indebolito e non offre alcuna criticità nei territori, né con il contagio né tantomeno con i ricoveri. Resta in risalita l’indice Rt mentre scendono decisamente sia l’incidenza dei contagi e il numero di ricoveri: il monitoraggio stilato dalla Cabina di regia dell’Iss prefigura rispetto allo scorso bollettino del 2 settembre un indice Rt pari a 0.92, mentre 7 giorni fa era fermo a 0.82.

Bollettino vaccini covid oggi 9 settembre/ +14mila quarte dosi in 24 ore

Non cresce l’incidenza Covid su 100mila abitanti: cala anzi da 243 all’attuale dato di 197 casi: nella bozza di monitoraggio Iss si legge poi come l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero «è stabile e sotto la soglia epidemica: Rt=0,88 (0.84-0.92) vs Rt=0.85 (0,82-0,89) al 23/08/2022». La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (12% vs 12%), mentre è in aumento la percentuale dei casi rilevati «attraverso la comparsa dei sintomi (51% vs 48%), e in diminuzione la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (38% vs 40%)».

Bollettino vaccini covid oggi 8 settembre/ Cresono di 15mila unità le inoculazioni

MONITORAGGIO ISS E REPORT FIASO: IL CALO DEI RICOVERI PER COVID

Sul fronte ricoveri, il monitoraggio Iss-Ministero della Salute registra una discesa netta degli indici più “allarmanti” della pandemia: il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 1,9% dopo che lo scorso monitoraggio registrava 2,1%; l’occupazione della ree mediche Covid passa invece dal 7,7% al 6,5%. Ad oggi, «Tre Regioni sono classificate a rischio moderato ai sensi del DM del 30 aprile 2020, le restanti 18 Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso. Cinque Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Una Regione riporta molteplici allerte di resilienza».

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 6 SETTEMBRE/ +15mila dosi: booster aggiornato conviene?

Dal monitoraggio Iss al report della FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) la situazione sui ricoveri Covid resta decisamente sotto controllo anche questa settimana: nella settimana dal 30 agosto al 6 settembre la curva dei ricoveri, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, è scesa nettamente del 21,5%. Si tratta, spiegano dalla FIASO, «del calo più cospicuo registrato nell’ultimo mese e mezzo e rappresenta un chiaro segnale di indebolimento del virus in questa fase». Diminuiti del 21% sia i pazienti ordinati che le terapie intensive (al 28%): «i ricoveri Per Covid, tuttavia, non sono diminuiti di molto (-6%) mentre molto più netta è la discesa dei ricoverati Con Covid (-33,8%). E’ possibile che questa differenza nella velocità di discesa fra i due gruppi di pazienti dipenda da una più lunga degenza media dei Per Covid», conclude il report FIASO.











© RIPRODUZIONE RISERVATA