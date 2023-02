Monitoraggio Iss, scende incidenza Covid/ Risale Rt 0.85, calano i ricoveri al 5%

I DATI DEL MONITORAGGIO ISS 17 FEBBRAIO: SCENDE COVID, RISALE SOLO L’RT

Il Covid continua la sua parabola discendente in Italia anche con i dati contenuti nell’ultimo monitoraggio Iss-Ministero della Salute presentato stamane dalla Cabina di regia legata alla pandemia da Covid-19: incidenza e contagi giù, così come i ricoveri, mentre risale solo di poco l’indice Rt che si attesta questa settimana allo 0.85 rispetto allo 0.73 del precedente monitoraggio Iss del 10 febbraio. La bozza del report presentato stamane registra per l’appunto un Rt in aumento ma comunque sotto la soglia epidemica (pari a 1): «L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,91 (0,86-0,95) al 7/2/2023 vs. Rt=0,85 (0,80-0,89) al 31/1/2023)», si legge ancora nel monitoraggio Iss.

Palù (AIFA): Covid non è più pandemia/ “Diventerà virus stagionale come raffreddore”

Per quanto riguarda il valore dell’incidenza di contagi Covid ogni 100mila abitanti, anche qui il dato scende come in tutte le ultime settimane: 48 casi invece dei 52 ogni 100k della scorsa settimana. Non solo, ad oggi nessuna Regione è classifica a rischio alto dai criteri elaborati dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità: 9 sono a rischio moderato e 12 a rischio basso. Dal monitoraggio Iss emerge poi come vi siano ad oggi 14 Regioni con una sola allerta di resilienza, mentre 5 riportano diverse allerte comunque tutte comprese dentro una non emergenza per la tenuta del sistema sanitario nazionale.

"Gravi omissioni su piano pandemico e zona rossa"/ Indagini chiuse su morti Covid

MONITORAGGIO ISS E REPORT FIASO: ANCORA GIÙ I RICOVERI PER COVID

Capitolo ricoveri, anche qui buone notizie dall’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute: questa settimana scende ancora l’occupazione dei letti non in rianimazione. Il tasso dei pazienti in area non critica si attesta al 5% rispetto al 5,4% del precedente monitoraggio Iss: diverso il discorso per le terapie intensive in quanto il valore di sette giorni fa resta stabile, fermo all’1,6% dei posti complessivi a livello nazionale in rianimazione.

Dall’Istituto Superiore di Sanità alla FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere: il report come sempre pubblicato il mercoledì offre una fotografia interessante sugli “ospedali sentinella” sparsi per il territorio in merito all’andamento dei ricoveri per Covid-19 nell’ultima settimana. Ebbene anche qui si conferma trend in discesa: -3% nell’ultima settimana a carattere generale, –13,2% dei ricoverati “per Covid” (con insufficienza respiratoria o polmonite), rappresentando solo il 31% del totale dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2 negli ospedali. I ricoveri invece “con Covid” (ovvero in ospedale ma per altre patologie) rappresentano sempre il 69% dei pazienti Covid nazionali: «Ci preoccupa che l’85% dei soggetti ricoverati siano vaccinati ormai da oltre sei mesi. Una percentuale che cresce nel tempo e che dimostra, ancora una volta, che senza un’adeguata copertura vaccinale, con la giusta tempistica, i soggetti fragili possono andare incontro alle conseguenze gravi dell’infezione da Covid», spiega il presidente Fiaso, Giovanni Migliore nel commento al Report settimanale.

Multe ai no vax/ I 100 euro vanno pagati? Sospensione prorogata al 1 luglio 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA