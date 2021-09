Montagnier: “Ci sono alternative a vaccino”/ Usati solo 8 mila anticorpi monoclonali

Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina nel 2008, ritiene che ci siano delle “soluzioni alternative al vaccino” contro il Covid-19. Il professore dell’istituto Pasteur di Parigi ne ha parlato nel corso di un video-intervento trasmesso in esclusiva a Fuori dal Coro, in onda su Rete Quattro.

L’esperto ha voluto fare alcune precisazioni in merito alla lotta contro il virus, seppure senza sbilanciarsi in merito a quelle che potrebbero essere le cure parallele. “Non sono contro il vaccino. Ho studiato tutta la vita e ritengo i vaccini molto importanti, ma oggi abbiamo tanti strumenti a disposizione. Bisognerebbe chiedersi se tutto può essere risolto tramite i vaccini o no e se esistono soluzioni alternative o complementari. Sono favorevole ai buoni vaccini e contrario ai vaccini dannosi”, ha detto.

Il Premio Nobel Luc Montagnier non è l’unico a credere che ci siano delle soluzioni alternative al vaccino, sia tra gli esperti sia tra coloro che sono guariti dal Covid-19. Nel corso della puntata di Fuori dal Coro, in particolare, si è tornati a trattare il tema degli anticorpi monoclonali. In Italia sarebbero 8 mila i pazienti che sono stati curati attraverso tale strumento.

In base al servizio realizzato dal programma in onda su Rete Quattro, tuttavia, molti più malati di Covid-19 potevano essere salvati attraverso questa cura. A ottobre del 2020, infatti, la multinazionale Eli Lilly avrebbe offerto all’AIFA 10 mila dosi di anticorpi monoclonali. “A questa offerta gratuita fu risposto che non c’era interesse”, rivela un dirigente. Soltanto a febbraio 2021 i farmaci in questione furono approvati, ma a pagamento. Il Comitato Cura Domiciliare Covid, rappresentato dall’avvocato Erich Grimaldi, chiede adesso che venga reso pubblico il verbale attraverso cui fu data risposta negativa alla società donatrice. Una sentenza del Tribunale del Lazio lo impone, ma ciò non è mai accaduto. Il presidente Giorgio Palù, ai microfoni di Mediaset, si è impegnato a fare chiarezza al più presto sul tema.

