MORENA FIRPO, COMPAGNA SERGIO MUNOZ/ “Persona meravigliosa. Nostro figlio Yari…”

«Io non sono molto bravo a conquistare… è capitato», ha raccontato Sergio Muniz a proposito del primo incontro con la compagna Morena Firpo a Oggi è un altro giorno. L’attore ha spiegato: «Mi ha colpito un po’ tutto di lei. Mi ha colpito il suo sorriso, sicuramente. Ha un’aurea che la circonda che è meravigliosa. Poi ci sono le liti, è normali, ma lei è una persona meravigliosa e lo si nota già in lontananza, senza parlarsi».

Sergio Muniz/ "Ho fatto tanta gavetta, anche il cubista in discoteca"

Sergio Muniz ha poi aggiunto sull’amore con Morena Firpo: «Ho capito che era amore abbastanza presto. Io reduce da un divorzio, non volevo mettermi subito in un’altra relazione, ma è capitato. Non ho voluto fare resistenza, più freni e più scivoli: ho buttato la testa avanti e sono andato». (Aggiornamento di MB)

Beatrice Bernardin, ex moglie Sergio Muniz/ La figlia "acquisita" Giorgia

Morena Firpo, compagna dell’attore Sergio Muniz

Morena Firpo, istruttrice di yoga, è la compagna di Sergio Muniz. I due stanno insieme da ormai 5 anni e vivono in Liguria. Si sono conosciuti per caso, quando l’attore spagnolo accompagnò la figlia acquisita Giorgia, nata da una precedente relazione dell’ex moglie Beatrice Bernardin, a un open day dedicato allo yoga: “Siamo andati ad uno “yoga day”, dove ci sono lezioni aperte, nelle valle del Levante dove io adesso vivo. Ho conosciuto la mia compagna lì, è stata una cosa abbastanza veloce, anche se io ero uscito non da tantissimo dalla separazione che poi è diventato un divorzio”, ha raccontato Muniz a Domenica Live. E ha aggiunto: “Però all’amore non si comanda, quando arriva arriva”. Sergio e Morena condividono la passione per la meditazione e lo yoga.

Morena Firpo e Yari, compagna e figlio Sergio Muniz/ Innamorati ad uno "Yoga Day"

Sergio Muniz e Morena Firpo: la nascita di Yari

Nel 2020, ospite nella trasmissione di Rai 1 “C’è tempo per…”, Sergio Muniz ha parlato del suo rapporto con Morena Firpo: “Quello che cerco di darle è semplicemente il meglio che so dare. La vita di coppia a mio avviso è tutto un inventarsi, un continuare a rinfrescare sempre, anche dopo 4 anni, la relazione, facendola diventare unica. Non esiste secondo me un segreto, bisogna sempre avere e porsi nuovi sogni”. A gennaio 2021 sono diventati genitori di Yari. L’attore spagnolo ha annunciato la nascita del figlio su Instagram con alcune foto e una poesia di José Saramago, Premio Nobel per la letteratura: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per dargli i migliori esempi”.



